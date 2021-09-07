〈美股早盤〉經濟復甦擔憂加劇 美股漲跌互現、道瓊挫逾150點

勞動節假期結束後，美股週二 (7 日) 開盤漲跌不一。截稿前，道瓊工業指數跌逾 150 點或 0.5％，那斯達克綜合指數於平盤震盪後漲逾 0.1%，標普 500 指數跌 0.3％，費半跌 0.2%。

近週以來，強勁企業獲利和經濟復甦，多次將華爾街主要指數推升至歷史新高，與此同時，對 Delta 確診病例數增長以及經濟復甦降溫的擔憂情緒也持續縈繞市場。

高盛 (Goldman Sachs) 經濟學家週一 (6 日) 下調美國經濟增長前景，將 Q4 GDP 增長預期自 6.5% 調降至 5.5%，預估 2021 年 GDP 增長率為 5.7%，低於預期的 6.2%，稱未來消費成長面臨的阻力可能較原先預期來得更大，中期內，財政刺激減弱和服務業復甦放緩均為不利因素。

摩根士丹利 (Morgan Stanley) 也將美股評級下調至「減持」，大摩策略師團隊認為在接下來 2 個月，經濟增長、政策和立法議程方面存在巨大風險。

截稿前，10 年期美債殖利率小漲至 1.368％。

沙烏地阿拉伯週一宣布將調降 10 月對亞洲市場的原油售價後，國際油價週二續跌。

截至台北時間週二 (7 日)21 時許：

道瓊工業指數下跌 188.73 點或 - 0.53%，暫報 35180.36 點

那斯達克綜合指數上漲 19.58 點或 0.13%，暫報 15383.09 點

標普 500 指數下跌 11.89 點或 - 0.26%，暫報 4523.54 點

費半下跌 7.83 點或 - 0.23%，暫報 3423.06 點

台積電 ADR 上漲 0.35% 至每股 124.41 美元

十年期美債殖利率上漲至 1.368%

紐約輕原油下跌 1.66％ 至每桶 68.14 美元

布蘭特原油上漲 1.39% 至每桶 71.60 美元

黃金下跌 1.08% 至每盎司 1813.90 美元

美元指數上漲至 92.43

道瓊工業指數日線圖 (圖：鉅亨網)

焦點個股：

波音 (BA-US) 早盤下 1.15％，至 215.66 美元。

因對價格意見分歧，波音最大客戶之一的瑞安航空 (Ryanair) 宣布結束與波音的 737 Max 交易談判，該筆交易價值數百億美元。

Match Group(MTCH-US) 早盤上漲 8.16％，至 160.28 美元。

標普道瓊指數 (S&P Dow Jones Indices) 上週五 (3 日) 宣布，擁有 Tinder、Hinge 和 OkCupid 等約會 App 的 Match Group 即將在 9 月 20 日取但製藥商 Perrigo，納入標普 500 指數。

Spotify(SPOT-US) 早盤上漲 4.64％，至 260.59 美元。

KeyBanc Capital 將 Spotify 股票評級上調至「增持」，目標價為 340 美元，較上週五收盤價溢價 36.5%。

KeyBanc 分析師 Justin Patterson 預計 Spotify 訂閱用戶增速將快於 YouTube Premium，持續擴大在串流音樂媒體市場的領先地位，並且證明了自身的定價能力。

今日關鍵經濟數據：

無

華爾街分析：

瑞銀全球財富管理 (UBS Global Wealth) 投資長 Mark Haefele 表示，儘管近期感染數確實增加，美國經濟仍處於良好狀態，這將支持股票走勢，尤其是能源和金融等週期性產業，我們建議投資人繼續為經濟重啟和復甦做好準備。

Bannockburn Global Forex 首席市場策略師 Marc Chandler 預計，9 月美國聯邦公開市場委員會 (FOMC) 聲明將確認 7 月會議紀要內容，即今年稍晚開始縮減購債規模，可能會在 12 月展開。

Natixis Investment Managers 全球市場策略師 Esty Dwek 認為，另一項支撐股市的重點在於，市場不再期待 Fed 在 9 月宣布縮表，對市場來說縮減規模沒那麼重要，這已在預期之內且已受到定價，但升息的消息依然重要。

BCA Research 分析師表示，既使上月非農顯示餐旅業新增就業幾乎零增長，薪資卻出現上揚，凸顯出 Delta 病毒是導致就業報告爆冷的主要原因之一，而非產業招募需求轉變所致。

隨著勞動力限制減除和感染率降低，BCA 預計未來數月就業表現將呈強勁增長，這也代表 Fed 將繼續為貨幣政策正常化做準備，並從今年稍晚的縮表開始著手。