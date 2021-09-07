蘋果投入RISC-V研發 Arm：專注技術、商業模式領先

Arm 台灣總裁曾志光今 (7) 日出席活動，針對外界提問，蘋果 (AAPL-US) 開始招募 RISC-V 架構的工作人員，Arm 如何面對競爭，曾志光表示，OEM 開立自家 IC 是大勢所趨，凸顯 IC 設計價值持續向上，Arm 將著墨在技術領先、優化商業模式兩大重點，期望在基本信念下，持續擴大 Arm 生態圈。

外媒近期報導，蘋果開始對外招募 RISC-V 架構技術的工程人員，似乎有意布局 RISC-V 架構，藉此避開 Arm 架構，從蘋果過去產品的軌跡來看，外界預期，RISC-V 架構產品未來也有機會出現在其終端產品。

對此，曾志光不評論單一客戶，僅強調 OEM 開立自家 IC 背後即是期望藉由自家 IC，提供更順暢的系統使用習慣，不僅功耗要降低，功能也要維持甚至更多，因此開創自家 IC 的趨勢會延續，也凸現 IC 設計的價值持續往上。

Arm 作為基礎運算矽智財的公司，提供 CPU、GPU、AI 等運算產品，至今也已成立 30 多年，公司核心信念為兩大重點，一是保持技術領先，也是客戶選擇 Arm 最重要的理由。

第二則是商業模式能否讓客戶接受，若客戶覺得此商業模式不符成本，自然會有其他選擇，而 Arm 也不斷透過降低產業門檻、進入成本，扶植新創客戶，如今日就與工研院合作，提供更靈活的資金空間給予 IC 設計新創公司。

曾志光強調，Arm 會維持技術領先優勢，確保客戶在使用 Arm 架構的前提下持續獲利，有助整體生態圈在未來數年成長 5-10 倍，仍相當有信心會提供最好的解決方案給予客戶。