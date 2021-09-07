新北幼兒園染疫擴大 若為Delta變異株餐廳內用全面取消

新北本土疫情擴大，昨晚緊急強化二級警戒後，市長侯友宜今 (7) 日表示，幼兒園群聚案新增 2 名幼兒、3 位家長確診，中和區另傳出國小生染疫，該校全面預防性停課 3 天，一旦基因定序確認為 Delta 變異株，餐廳內用將一律取消。

本土疫情拉警報，新北某幼兒園老師染疫，隨後又有 8 位幼兒、1 名學生家長確診，侯友宜今天上午緊急召開疫情會議宣布，今天再驗出 2 童、3 家長感染 COVID-19，共計 15 人確診，疫情持續擴大，182 名相關接觸者已送到防疫旅館，目前 162 位陰性，其他還在陸續採檢。

侯友宜指出，這次幼兒園染疫事件，視同 Delta 變種病毒入侵，全力備戰，因此，昨天已下令強化二級警戒，集會活動人數上限縮減為室內 50 人、室外 100 人。

此外，中和某國小有學生的家人因前往醫院陪病時接受 PCR 採檢，結果呈陽性，疫調發現這名小學生也確診，侯友宜表示，相關幼兒園、學校或安親班等，已立即採取預防性停課，總計受影響的停課人數共 2252 人。

侯友宜表示，懷疑是 Delta 變異株入侵，一旦確認基因定序確認，餐廳內用將一律取消。他強調，面對 Delta 變異株要再更戒慎恐懼，嚴格落實管控低度活動，尤其脫口罩吃飯最危險。