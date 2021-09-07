5G、蘋果新機加持 瑞信看好亞洲科技再旺兩年

瑞信證券認為，今年亞洲科技產業表現仍然出色，在 5G 推廣、iPhone 新手機發布及雲端運算發展等關鍵增長因素推動下，加上人工智慧和電動車等超級趨勢的支撐，看好未來兩年科技業仍有前景可期。

瑞信全球產業研究部主管及亞太區科技研究部主管 Manish Nigam 表示，科技業在供應鏈吃緊、競爭態勢穩固，獲利增長動能可望延續至 2022 年，其中看好半導體產業。

瑞信表示，半導體未來幾年結構性需求驅動及全球經濟復甦，將爲亞洲科技產業提供持續增長的機會。

今年以來，亞洲 (不含日本) 科技產業類股以 7.4% 報酬率領先全球市場，其中半導體、台灣、印度科技股票表現相對領先，在去年每股純益成長 41% 基礎上，預估 2020 到 2023 年產業獲利，將達 23% 的複合年均增長率。

瑞信表示，儘管 2022 年部分子產業增速將逐漸放緩，但整體仍有望保持 18% 的穩健成長率，且各子產業將均衡增長。

此外，亞洲科技產業獲利預測將持續向上調整，體現強勁的產業基本面。

Nigam 認爲，從科技角度來看，解封後的經濟重啓影響喜憂參半。一方面重啓推升經濟增長加速，智慧型手機使用率也將增加，加上企業科技支出部分恢復，帶動產業需求。

但要注意的是，隨著消費者從商品消費轉向服務消費，個人電腦和娛樂設備的消費需求下降；整體而言，總體需求可望保持強勁態勢，因爲經濟重啓和結構性需求驅動的正面因素，將超越疫情所帶來的需求下降而造成的不利影響。