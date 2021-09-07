〈焦點股〉Delta變種病毒威脅本土 防疫概念股重回多頭懷抱

台灣本土社區遭 Delta 變種病毒入侵，桃園機師、新北幼兒園疫情連環爆，引發市場擔憂，台股今 (7) 日震盪走跌，防疫概念股則重回多頭懷抱，包括康那香 (9919-TW)、毛寶 (1732-TW)、亞諾法 (4133-TW) 等，股價均亮燈漲停，高端疫苗 (6547-TW) 急拉漲逾半根停板，二大電商富邦媒 (8454-TW)、網家 (8044-TW) 同樣表現強勢。

本土疫情升溫，市場資金短線急尋避風港停泊，防疫概念股因此成為盤面人氣指標，口罩股康那香、恆大、美德醫療 - DR 及清潔用品大廠毛寶，今天股價直奔漲停。

檢測試劑相關需求看增，帶動亞諾法、寶齡富錦攻上漲停價，其他包括泰博、ABC-KY、普生、金萬林等，漲勢都相當凌厲。

電商概念股網家盤中強攻漲停，達 119 元，為近 1 個月來高點；富邦媒站上 1700 元，漲逾半根停板；興櫃股王第三方支付綠界科技同步走揚。

疫苗股方面，高端疫苗 8 月下旬起開放施打 COVID-19 疫苗，傳出接種後死亡個案，股價急挫失守 300 元關卡，近來爆發新北幼兒園群聚感染事件，高端重獲買盤青睞，今天一度大漲 7%，最高來到 297 元；聯亞擬重新送件申請 EUA 再審，帶動聯亞藥飆漲近 20%。

其他生技股同步受到拉抬，包括南六、杏輝、中化生、合世、熱映、永日、懷特、國光生、基亞、雃博等，均吸引資金進駐。