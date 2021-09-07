股債多頭行情炒熱基金質借 兆豐銀Q2質借件數季增1.3倍

資金行情點燃股債多頭行情，基金質借也熱絡，根據兆豐銀行統計，今年第二季，基金債券自行質借承作件數較第一季大幅成長逾 130%，其中以自然人申辦為大宗，其中質借台幣者約占七成，外幣佔比則為三成。

基金債券自行質借業務必須是兆豐銀行認定的專業投資人才可以辦理，設質標的為借款人在兆豐銀行申購的外國債券、境內及境外基金且以兆豐銀行為受託人之信託受益權。

兆豐銀表示，新台幣信託受益權以質借新台幣為限，外幣信託受益權，則以質借外幣為限；貸款期間最長一年，貸款成數最高可達設質總額的五成。

兆豐銀行表示，投資人以持有的基金債券作為擔保向銀行申請融資額度，可讓投資人繼續長線持有金融商品，無須因臨時的資金需求，而將基金或債券中途出售進行變現，且第一次向銀行質借所貸得的資金，還可以再進行投資。

但要注意的是，第二次再投資買入的基金債券，就無法再向同一銀行設質申請借款，也就是不能二度質借，主要也是為避免投資人過度擴大財務槓桿。

兆豐銀行表示，基金債券自行質借業務不僅可增加客戶資金運用的靈活度與便利性，也協助高資產客群維持既有的資產規模，強化財富管理業務，同時增加銀行放款業務量，有助提升客戶與銀行往來的深度與廣度。