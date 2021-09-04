台股甩縮表陰霾收復季線 資金回流電子助威多頭

台股在晶圓雙雄領軍下成功收復季線，法人指出，儘管有聯準會縮表陰影壟罩，但在外資回補加持下，加上當沖新制有助於籌碼面穩定，台股可望吸引資金持續回流科技電子，維繫多頭動能。

台股周線連二紅收在 17516.92 點，支撐大盤重任的電子成交比重回升至 64%，整體成交值，包括 IC 相關族群、紡織等類股都是買盤追逐標的。

保德信高成長基金經理人葉獻文指出，前波台股下跌主要受到當沖警示新制與稅制影響中實戶與法人持股意願，導致價量齊跌，隨著當沖警示新制上路，且聯準會表態不急於升息，預期台股將逐步回歸基本面。

葉獻文說，科技股在晶圓大廠宣布漲價後，除有利龍頭廠商獲利，二線晶圓廠跟進調漲價格後同樣有助於獲利表現，吸引資金回流科技股，更出現明顯回補買盤，本週外資大舉買超台股超過 900 億元，該金額更改寫近 16 年、2006 年第一週以來單週買超金額之最。

安聯投信台股團隊認為，台股先前回測 5 月低點後，儘管期間有諸多海內外雜音輪番干擾，但隨後低接買盤回籠，加上晶圓代工漲價加持，推升台股從 8 月下旬快速收復失土，全月加權指數收漲 1.41%，高低點差距達 1395 點。

安聯台灣科技基金經理人廖哲宏表示，台股延續 8 月底來的走勢，近期主軸在於半導體相關，其中又以晶圓代工與 IC 設計的表現較佳，領漲族群重回電子類股；大盤看似受前波套牢反壓所困，但觀察晶圓雙雄與金融股皆創高價，大盤可望維持多方整理格局。

葉獻文指出，近期台股震盪主要來自融資變化，8 月融資大幅減碼 232 億元，又以原物料產業為主要減碼方向，包括 TFT、DRAM、塑化、航運等，預期融資水位下滑後，台股走勢將再度由法人主導，有助於中長線市場籌碼面更為穩定，並有利外資中長期增持台股比重。

葉獻文補充說明，回顧近 10 年來央行縮減購債時的美股走勢，只要全球三大央行資產仍維持成長的狀況下，美股僅為波動加劇，仍呈現盤堅走勢，整體趨勢並未因此而轉多為空。

預期本次經過聯準會充分與市場溝通，對全球股市的影響將較過去淡化，台股也能持續有表現空間，而未來營收獲利能持續成長的類股或產業，將受到資金青睞。