隨著景氣回溫，在政策面利多、評價面優勢下，華南永昌投信表示，在這後疫情時代，聚焦實質資產與高息資產，以創造現金流與穩健報酬成為投資新方向，因為實質資產具穩定收益來源，長期投資價值相對穩健，因此建議投資人納入資產配置中。

新冠肺炎疫情發生以來，生活型態轉變及環境趨勢變化下，改變了大家的生活形態與消費行為，戴口罩、施打疫苗或將成為生活常態，WFH、LFH 等遠距上班、上課的需求出現，帶動網路安全與通訊品質、雲端服務、視頻會議需求增量促使數位化加速，同時智慧醫療健康照護等需求也成為生活中關心的話題，儘管隨著全球疫苗覆蓋率的提升，經濟活動逐漸回到正常運作軌道，不過疫情帶來的這些改變儼然成為趨勢，且在人力吃緊下，連帶地生產供應鏈也吃緊、勞動成本亦增加、運費不斷飆漲，進而推升物價上揚，通膨壓力逐漸讓市場有感。

華南永昌實質豐收組合基金擬任經理人陳蓓娟表示，美國就業市場持續好轉，下半年企業盈利預期持續向上，美股的獲利表現仍受資金青睞，本益比調整逐漸樂觀，惟風險性資產的板塊挪移恐影響市場價格表現，波動可能趨大，在此之下，實質資產產業如公用事業、不動產等，挾著收入相對平穩、較其他產業提供較高配息能力等利基，可望發揮防禦波動之效益。

看準實質資產與高息資產的投資機會，華南永昌投信將推出「華南永昌實質豐收組合基金 (本基金有相當比重投資於非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)」，主要聚焦產業趨勢成長及穩定現金流之契機。

陳蓓娟分析，二大關鍵之創報酬及掌收益，第一關鍵在產業趨勢成長機會面，從生活中尋找投資標的，鎖定新型態 REITs 的投資機會，搶搭另類產業大成長趨勢，打造不同收益來源。大家對 REITs 的印象可能還停留辦公大樓、商場和住宅等傳統型 REITs，不過現在 REITs 發展已經與產業趨勢結合，搭上產業需求擴增的順風車使租金收入同步跟漲，邁向 REITs 2.0 的時代，例如創新科技運用上，當前 5G 商機夯，帶動基地台 / 電塔等需求的增加；又如新型消費崛起浪潮下，從雲端運算、Data Center 到倉儲物流需求大大提升；再如高齡 / 少子化的人口結構改變趨勢下，推升醫療照護需求的升溫，這些產業趨勢的成形促使相關利基型 REITs 跟著夯；第二關鍵在創造穩定現金流方面，除 REITs 這類實質資產具相當的配息率外，並鎖定高股息資產及具另類股權利基的特別股資產之配息能力，投資潛力更具期待。