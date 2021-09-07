A股投資熱 兩融餘額逼近6年高點

A 股自 7 月 21 日以來，連續 34 個交易日成交金額超過人民幣 1 兆元，再度刷新近 6 年的紀錄。融資融券餘額也連續增加，衝上人民幣 1.87 兆元，達到近 6 年高點。

今年以來，滬深兩市兆元等級的成交額出現頻率明顯提升。在年初至今的 166 個交易日中，共有 82 個交易日單日成交額突破兆元。在 7 月份特別明顯，全月只有 1 個交易日成交額在兆元之下。

在資金流向上，下半年以 28 個申萬分類的一級產業中，有 14 個產業出現融資淨買超。當中，化工、非鐵金屬、電氣設備等三大產業最受融資客青睞，融資淨買超金額超過人民幣 100 億元。緊跟在後的是機械設備、國防軍工、公用事業、電子等產業，融資淨買超金額超過人民幣 50 億元。

(圖片: AFP)

而之前受到資金追捧的農林牧漁、生技、房地產等產業則是融資淨賣超金額逾人民幣 40 億元，成為融資客減碼的主要對象。

業內人士指出，融資額一般可以作為觀察股市熱絡與否的溫度計。而從資金追逐的產業來看，化工、非鐵金屬、電氣設備三個產業其實都與新能源汽車和太陽能兩大主題緊密相連。

從長期看，無論新能源汽車還是太陽能，景氣趨勢都是向上的，但不可忽略的是，目前這些當紅族群估值都不低，短線也要重視可能出現的震盪調整風險。