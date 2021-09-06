〈陸港盤後〉無懼美股震盪 陸、港股市齊揚衝高

周一 (6 日)A 股三大指數開盤漲跌互見，近期表現強勢的證券類股持續上揚，在習近平宣布要設立北京證交所後，北京證交所隔日已註冊完成，市場預期很快在明年北京證交所將推出新指數，而新創公司上市將更便利，承銷業務可望看俏。

另一方面，創業板指在連七黑後，今日在生技類股帶領之下大幅反彈，漲幅逾 4%。在創業板指大漲之下，投資人做多意願高，拉抬 A 股三大指數收盤幾乎收在今日最高點。

今日滬深兩市成交金額達人民幣 1.43 兆元，較前一個交易日下滑人民幣 1470 億元，連續第 34 個交易日成交金額破兆。

港股方面，花旗看好騰訊 (700-HK) 在遊戲業的表現，在騰訊上漲的助攻之下，恒指早盤開高震盪走高。即便美國非農就業數據不佳，而美股上周五表現也不盡理想，主要指數走勢分歧。但港股今年表現相對落後之下，指數仍延續這一波反彈的走勢。

盤面上，水泥、基建族群表現相對較勢，主要在於中國房市進入傳統旺季，市場看好產業前景。而網科股持續反彈，在官方沒有再推新的監管政策下，已有部份投資人不斷低接網科股。

資料來源: 鉅亨網

截至收盤，上證綜指上漲 1.12%，報 3621.86 點；科創 50 指數大漲 2.72%，報 1439 點；深證成指上揚 2.59%，報 14546.6 點；創業板指勁揚 4.06%，報 3228.09 點。

恒生指數上漲 1.01%，報 26163.63 點、恒生科技指數上揚 0.74%，報 6778.49 點。

北向資金進出方面，周一北向資金買超人民幣 33.8 億元，連續 11 日買超，其中滬股通買超人民幣 6.6 億元，深股通買超人民幣 27.2 億元。

法人觀點

國泰君安認為，滬深兩市連續第 34 個交易日成交金額破兆，今日滬指強勢向上突破，創下今年下半年以來新高，創業板指在半年線附近出現強勢反彈，短期市場做多情緒較為活躍。

不過，在上證 3600 點附近將面臨賣壓，這附近今年以來上證一直無法有效站穩，短線追高的投資人要保持謹慎。操作上建議，逢低繼續佈局，可以關注性價高的券商等金融股，以及景氣前景明確的新能源汽車、鋰電池等類股。

