騰訊、小米齊護盤 港股止跌訊號？

周一 (6 日) 晚間騰訊 (700-HK) 與小米 (1810-HK) 紛紛公布向市場加碼買進自家股票，騰訊斥資約 1 億港元，小米則是斥資約 2 億港元。而在庫藏股的帶動下，騰訊周一收盤大漲 3.5%，每股收在 505 港元，重回 500 元以上水準。小米則是下跌 1.8%，每股收在 24.95 港元。

騰訊自於 8 月 19 日起啟動庫藏股，截至 9 月 6 日，騰訊已買回 216.26 萬股，斥資約 10 億港元。

在這波中國政府針對網科企業加強監管之下，騰訊今年低點為 8 月 19 日的 412.2 港元。與今年最高點 773.9 港元相較，股價接近腰斬。不過在騰訊啟動庫藏股後，股價立即止跌回穩，目前股價已反彈逾 20%。

而在香港最大權值股騰訊的領漲之下，恒指也觸底反彈，自 24600 點附近漲至約 26000 點。

(圖片: AFP)

小米則是在周一買進自家股票共 798 萬股，耗資 1.99 億港元。而自從小米董事會宣布執行庫藏股之後，小米已相繼在 7 月 8 日、7 月 23 日、8 月 26 日、8 月 27 日、8 月 30 日及 9 月 6 日買回自家股票。

年內至今，小米已累計買回 3938 萬庫藏股，佔發行股數 0.16%，金額超過 8 億港元。

不過 8 月 31 日港交所公告顯示，小米集團 CEO 雷軍個人對小米的持股比例從 10.63% 降至 9.12%，持股數量減少 3.08 億股，外界質疑雷軍大肆減碼。但小米出面澄清，因為雷軍不再控制雷軍基金會導致持股統計比重降低，並非減碼。

