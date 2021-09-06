8月外匯存底創高 外資持有股債占比回升至132%

台灣央行今 (6) 日公布我國 8 月底外匯存底為 5435.78 億美元，較上月底增加 5.02 億美元，並創下單月新高紀錄，央行外匯局長蔡烱民指出，8 月外資盈餘匯出約 34.74 億美元，但外資持有股債加計新台幣存款占比達 132%，較上月提升 3 個百分點，外匯存底續創高，主要是外匯存底投資運用收益和主要貨幣兌美元變動所致。

央行統計，至 8 月底，外資持有國內股票及債券按當日市價計算，連同其新台幣存款餘額共折計 7197 億美元，較上月增加 214 億美元，約當外匯存底 132%，較上月增加 3 個百分點。

蔡烱民說明，由於 8 月適逢傳統配息旺季，外資盈餘匯出 34.74 億美元，不過，由於台股市值變動影響，使持有股票市值增加。

8 月外匯存底續增，也反映主要貨幣對美元的匯率變動，其中，因美元指數上揚約 0.5%，使歐元貶值 0.5%，英鎊貶值 1.19%，澳幣貶值 1.3%，不過，日圓貶值 0.3%、人民幣則是持平，兩大主要亞幣表現相對持穩。

另外，觀察各國外匯存底，中國最新統計至 7 月底來到 3.2359 兆美元，月增 219 億美元，日本來到 1.3019 兆美元，月增 89 億美元，瑞士略降至 1.0182 兆美元，俄國為 4538 億美元，月增 48 億美元，沙烏地阿拉伯則減少 44 億美元至 4289 億美元。

而印度至 8 月 23 日外匯存底為 5716 億美元，月減 46 億美元，但仍持續超越我國。

南韓最新公布 8 月底外匯存底來到 4393 億美元，月減 64 億美元。