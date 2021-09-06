台股不敵賣壓小跌 法人：站穩季線後有望上攻

台股今 (6) 日盤中高點攀升至 17633.67 點，接近前次波段高點 17643.97 點，但不敵賣壓尾盤翻黑小跌 21.62 點作收，法人認為，在站穩季線前提下，大盤有機會再攻高，建議可適度逢低布局。

保德信高成長基金經理人葉獻文指出，台股順勢站穩季線，有機會再度向上挑戰 8 月初高點，後續可關注蘋果 iPhone13 迎接消費旺季，對相關供應鏈將有正面幫助，中線行情可期，建議季線附近直接買進。

此外，肩負撐盤重任的半導體族群因全球晶圓代工產能持續供不應求，推升晶圓雙雄股價雙漲，吸引三大法人積極敲進，其中龍頭大廠台積電 (2330-TW) 股價登上 2 月底以來波段高點，聯電 (2303-TW) 盤中股價也衝上 72 元新天價，推升市值攀高至 8944 億元。

葉獻文說明，隨電子指標股再度獲得資金青睞，台股多頭再度占上風，上週三大法人合計買超 863 億元，融資減 22 億元，電子重回主流，成交占比回升至六成以上。

技術分析來看，台股順勢站穩季線，有再向上挑戰 8 月初高點的機會，且接下來蘋果將推出 iPhone13 以迎接消費旺季，對相關供應鏈將有正面幫助，中線行情可期，建議季線附近直接買進。

兆豐投信表示，台股指數要攻高，電子權值股一定要出面表態，而根據主計總處公布今年第二季 GDP 為 7.43%，儘管有本土疫情干擾，但預估下半年在疫苗接種普及率提高、五倍券發放拉抬內需消費，可望貢獻全年 GDP 約 0.6%，因此看好疫後時代的傳產內需，包含紡織、旅遊、鋼鐵、汽車與自行車等產業。

兆豐投信指出，往年第三季都是台股的傳統淡季，統計近 20 年台股第三季平均報酬率約 - 2.36%，但如果在第三季逢低布局並持有到明年第二季，其報酬率也是四個季度中最高的。