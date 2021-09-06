〈台塑四寶業績發表〉四寶8月營收月增1% 南亞四產品線同點火再創新高

台塑四寶今 (6) 日公告 8 月營收共達 1447 億元，月增約 1%，年增超過 68%；在歲修或定檢廠房陸續恢復生產下，台塑、台化營收均較上月成長，而南亞受惠電子材料需求強勁，化工、聚酯、塑膠各產品營收同步增溫，8 月營收再創高，已為今年第四度創高，台塑化則因變種病毒壓抑油價向上動能，為四寶中唯一營收較上月下滑者。

台塑 (1301-TW)

台塑 8 月營收 231.58 億元，月增 3.6%，年增 58.4%；前 8 月累計營收 1777.58 億元，年增 54.11%。

台塑 8 月因歲修廠恢復正常生產，產銷量增加，銷售量增加 5.6 億元，而由於液鹼、LLDPE 價格分別較上月上漲 8.7%、10.8%，帶動銷售價差增加 2.5 億元。

南亞 (1303-TW)

南亞 8 月營收 374.22 億元，月增 1.7%，年增 68.49%；前 8 月累計營收 2679.17 億元，年增 57.46%。

繼今年 3 月、4 月與 7 月後，南亞今年營收四度創下單月新高。受惠電子材料產品延續今年以來強勁需求，加上原料成本推升環氧樹脂售價，營收維持高峰；化工產品受惠產品價格上漲，聚酯方面，棉、粒產品美國需求佳，塑膠產品需求穩定，各產品線營收同步成長。

台化 (1326-TW)

台化 8 月營收 306.21 億元，月增 1.3%，年增 61.3%；前 8 月累計營收 2408.92 億元，年增 50.68%。

台化 8 月因 PTA 廠定檢結束，正常產銷，彌補其他廠區定檢，或越南廠客戶因疫情停工或降載使需求減少的影響，整體銷售量增加 5.7 億元；但受疫情反覆、原油價格波動、同業產能開出、運費高漲等因素影響，客戶態度謹慎，市場行情震盪整理，使銷售價差減少 1.9 億元。

台塑化 (6505-TW)

台塑化 8 月營收 535.36 億元，月減 0.6%，年增 77.3%；前 8 月累計營收 3825.98 億元，年增 36%。

台塑化 8 月煉油事業受杜拜原油價格較 7 月每桶下滑 3.4 元影響，營收月減 6.2%，而烯烴事業因定檢廠房恢復生產，產能利用率較上月大增，帶動營收增加 14.5%。從銷售量來看，8 月整體銷售量增加 7.5 億元，銷售價差則減少 10.7 億元。

