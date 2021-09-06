大摩：2021年資產故事 大宗商品才是主角

對於許多投資者來說，2021 年是比指數所呈現的更艱難的一年。摩根士丹利 (Morgan Stanley) 指出，分析前 9 個月主要投資產品，多數表現不盡如人意，只有大宗商品最為亮眼。

摩根士丹利首席跨資產策略師 Andrew Sheets 指出，如果僅看指數，全球股市在 2021 年前 8 個月，回報率為 16%，波動性處於歷史低位，似乎很容易受益，但實際上進行投資要困難許多。

Sheets 指出，今年許多主動型基金經理的業績都落後於基準指數，許多走勢出人意料之外，即使美股走高，但仍充斥陷阱。例如美國中小型股，今年初到 3 月中旬就上漲了 20%，但此後卻一直走低。

全球股市也很艱難，自 2 月 14 日以來，MSCI 中國已下跌 26%，而 MSCI 歐洲同期上漲 14%，走勢難以捉摸。

股市之外，利率和外匯市場的表現則更加艱難。摩根士丹利的跨資產系統交易工具 Cross-Asset Systematic Trading(CAST)，透過利差、動能、估值、支持性基本面等各種因素，進行系統性投資，但結果甚至不如基準指數。

結合歷史模式分析，Sheets 認為，大宗商品的表現是各類資產中最好的。

Sheets 指出，大宗商品一騎絕塵的原因有幾點：

商品市場的自然低效產生了風險溢價；

大宗商品的周期較長，意味著動能更為有效；

各國央行沒有對這些市場進行干預，投資者的資金流動也有所減弱，讓更多「正常的」動態發揮作用。

此外，Sheets 認為大宗商品的表現還與今年第二大投資主題 ESG(環境、社會和公司治理) 相關聯。儘管 ESG 相關概念股票在 2021 年明顯波動，但大宗商品市場傳遞出的訊息更為一致。

或許有人懷疑，如果大宗商品市場與氣候變化的主題相關，那麼今年油價為什麼會上漲，而不是下跌？Sheets 表示，這是基於市場的理性，在股東壓力和電動車趨勢威脅下，石油生產商大幅削減支出，造成了供應有限，推動價格推升。

Sheets 指出，雖然大宗商品價格通常是通膨的同義詞，但其最近價格回穩，將讓通膨成為暫時性，摩根士丹利預計，通膨將在 2022 年中期緩和。