【鍾國忠專欄】Q3末的台股如何走下一步？

(一) 近月指數大漲大跌三溫暖

回首觀察一個月前，大盤自 8/5 高點 17643 點，一路下跌至 8/20 低點 16248 點後，又一路大漲來到 17500 點附近，前半段大跌約 1400 點，後半段也大漲約 1300 點，這一個月發生了怎樣的臨時利空或是利多大事？否則台股走勢竟可在一個月間突然出現如此大的變化！就如股市性突發性而言，這段期間非預期性的事件就是美軍撤退阿富汗，其他疫情變化、MSCI 權重調整實施或者半導體營運等狀況，都在可接受預期發展中，期間只因投資人的心有隨外境變化而增加恐懼與貪婪，回歸本位，股市仍是看整體大環境，非單一事件，此波指數一來一往，也將近有 3000 點之多，如操作錯誤影響甚大。

(二) 電子類仍是首要關注類股

近期投資人該如何操作？以下將從二點來扼要分析：

1. 逢高不追，逢低可接：台股近期來到 17500 點以上，又來挑戰 8 月的起跌點位置，此處是否要去做追漲？偏向不建議，為何？首先，這次指數高低來回見大幅度變化，但單日成交量卻從未高過於 4500 億，因此較偏向洗籌碼或者跌深反彈行情，而非波段主流上漲行情。其次，自 2008 年 (3955 點) 以來，Q3 行情與 7 月走勢在 13 年度有 11 年是同步變動，即 7 月走勢幾乎決定 Q3 漲跌，且 7 月漲跌點愈大，Q3 漲跌方向愈確定，換言之，當指數已來到第三季初的位置 (約 17700 點)，此時指數大漲後，寧可相信這份數據操作的參考性，先逢高降低持股比重，但拉回仍是可承接，主要是 9 月是 Q3 的最後一個月份，法人仍有作帳的動作，因此預期指數拉回空間應不大。

2. 落後電子類股資金效應：大盤是市場整體的呈現，目前落後大盤的電子類，正處在旺季中，近期已有見到買盤進場，推升類股強度。6 月底時，大盤累計年漲幅 20.52%，電子類年漲幅 14.96%，兩者相差 5.56%，但到 7 月底時，大盤累計年漲幅 17.07%，電子類年漲幅 13.73%，兩者相差 3.34%，至 9/3 為止，大盤累計年漲幅 18.9%，電子類年漲幅 16.48%，兩者相差 2.42%，兩者持續拉近之間差距，因此短期間偏向電子類股較有機會當主流類，而運輸類或鋼鐵類則當次主流類股，仍是筆者預期 Q3 操作上不變的主軸。惟近期要留意一點是類股資金變化，上次電子類股的類股佔大盤資金比曾於 8/4 一度來到 64.61%，之後就無法再創高，而當時運輸類股佔大盤資金比來到 18.62%，9/3 時電子類占大盤資金比 64.695%，而運輸類股佔大盤資金比來到 19.01%，又跟上次幾乎一模一樣的情況，因此近期將考驗電子類股強度是否能持續足夠? 如果無法再提高，則又可能面臨市場無主流的情況，指數就面臨區間盤整，反之，則一路大漲再挑戰 18000 點大關，但在經濟成長力趨緩下，此時建議偏保守應對。