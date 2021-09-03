〈台股盤後〉台積電貢獻漲點111點 衝破17500點大關收復季線

在晶圓雙雄領軍下，台股今 (3) 日大漲 197.16 點收在 17516.92 點，收復 5 日線和季線位置，光是台積電一檔貢獻指數 111 點，並帶動電子成交比重回升至 64%，整體成交值略放大至 3613.05 億元，周線上漲 306 點並呈現連 2 紅。

電子股群起強彈，主要是因晶圓雙雄聯電飆漲 9%，台積電也漲超過 2%，激勵昇陽半導體漲停，合晶、新唐和台勝科漲 4% 上下，環球晶、世界和華邦電漲逾 3%。

同時，ABF 三雄再度走強，景碩大漲 8%，欣興漲逾半根停板，南電漲 3%。

IC 相關族群表現也不俗，鈺創漲超過 7%，旺玖、南茂漲逾 6%，菱生漲半根停板，京元電子、界霖、日月光投控和欣銓等均漲逾 2%。

傳產股中，紡織族群有轉強之勢，飛寶企業漲停，東和漲 7%，聚陽漲 4%，儒鴻、集盛和南緯均漲逾 3%，宏洲、宏益、宜進、如興和力鵬等均穩在盤上。

不過，航運族群持續陷入偏弱整理，貨攬三雄中，台驊投控重挫近 9.5%，中菲行和捷迅均跌逾 2%，而散裝業者中，裕民、四維航和中航跌半根停板上下，慧洋 - KY 和新興均跌逾 3%，貨櫃三雄也同步走跌，萬海跌逾 5%，陽明跌 4%，長榮跌 3%，持續壓抑中小投資人信心。

而就個股來看，中探針、精剛、同致、鑫科、越峰、蒙恬、矽統、愛普等均以漲停作收。

元大投顧指出，近期須留意中小型股的調節賣壓，而半導體暨設備檢測廠、封測、利基型 IC 族群接棒成為盤面主流，建議投資人可參考法人動態拉回時逢低布局。

統一投顧則認為，指數上漲，但成交量未明顯放大，不易化解上檔套牢賣壓，再加上科技產業景氣第四季雜音頻傳，預期指數仍將陷入震盪整理。