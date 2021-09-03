彭博：Apple Watch 7將有新尺寸 一眼可見更多資訊

蘋果 (AAPL-US) 秋季新品發表會預定本月登場，據傳 Apple Watch 7 將擴增用戶可以同時處理的訊息量，把螢幕尺寸加大、邊框變窄，並推出新功能發揮大螢幕優勢，若消息為真，將是蘋果史上第二度把 Apple Watch 螢幕變大。

根據彭博知名科技記者 Mark Gurman 的報導，知情人士透露， 7 系列的錶殼尺寸 (頂部到底部的長度) 將變大，大尺寸版本為 45 公釐、小尺寸版本為 41 公釐，稍大於目前的 44 公釐和 40 公釐。

7 系列大尺寸的螢幕約為 1.9 吋，大於現有的 1.78 吋，為 396 x 484 像素，和 Watch 6 相比提升 16%，能顯示更多「複雜功能區塊」(complications)。小尺寸螢幕的像素也有同樣幅度的提升，兩款智慧手錶的邊框更窄。

蘋果為了發揮大螢幕優勢，正在開發多項新功能，至少有一部分會跟新款一起亮相，可能包括：

新錶面設計 Modular Max。目前錶面 Infograph Modular 只能顯示一個大型功能區塊，而暱稱為「Modular Max」的新錶面可以同時顯示時間、一個小型功能區塊 (如當日天氣、氣溫或 app 捷徑)，還有一個可以覆蓋整個螢幕的大型功能區塊。

隨時間流動和當前時間顯示的錶面，稱為 Continuum。

顯示世界各地時間。讓用戶同時看到 24 個時區時間，內部目前稱為 Atlas 和 World Timer，呈現方式為外圈顯示時區，內部顯示時間，類似百達翡麗 (Patek Philippe)、百年靈 (Breitling) 和江詩丹頓 (Vacheron Constantin) 等流行的錶面顯示。

愛馬仕 (Hermes) 和 Nike 錶面改版。愛馬仕版本的數字每小時都會變化，Nike 版本則以隨著人的動作而移動的數字為特色。

蘋果秋季新品發表會據傳將在 9 月 14 日登場，除了最受矚目的 iPhone 13 系列，還可望迎接新一代 Apple Watch 智慧手錶。但 Apple Watch 複雜的設計，導致市場傳出新品可能發生出貨日期延誤、或遭遇供應吃緊。

蘋果上次改變螢幕尺寸是 2018 年的 Apple Watch 4，但目前已有其他廠牌採用將近 2 吋螢幕，例如 Oppo 的智慧手錶螢幕即為 1.9 吋。

據悉 7 系列也將採用更快的處理器晶片、續航力更強的電池、邊緣更平坦的錶殼，透過新的層壓技術讓顯示面板更貼近錶面玻璃蓋。

放眼 2022 年，蘋果打算替 Apple Watch 增添血糖血壓監測、體溫測量和孕期相關功能，並發表新版 Apple Watch SE。

蘋果對上述報導內容拒絕置評。

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