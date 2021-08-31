習近平強調反壟斷 香港科技指數打冷顫

周二 (31 日) 中國官媒報導指出，中國國家主席習近平召開中央全面深化改革委員會第二十一次會議時，通過「關於強化反壟斷深入推進公平競爭政策實施的意見」。他強調，強化反壟斷、推動公平競爭政策，是改善社會主義市場經濟體制的內在要求。

受到習近平指出將強化反壟斷監管的影響，香港網科股再度出現回檔，早盤在開高後一路下滑，在接近中午收盤前已下跌逾 1%。

這次會議針對反壟斷提出八要點：

第一：要監管規範和促進發展並重，確定遊戲規則，劃清底線，設置好「紅綠燈」，引導企業服從黨的領導，服從和服務於社會，鼓勵企業在促進科技進步、繁榮市場經濟、便利人民生活、參與國際競爭中發揮正面作用。

第二：要加速健全市場准入制度、公平競爭審查機制、數位經濟公平競爭監管制度、預防和制止濫用行政權力排除限制競爭制度等。

第三：要堅持「兩個毫不動搖」，推動形成大中小企業良性互動，共同合作發展。

第四：要推動高水準對外開放，保護產權和知識產權，增強政策透明度和可預期性。

第五：要加強競爭法律制度和政策宣傳培訓，強化企業公平競爭意識，引導全社會形成崇尚、保護和促進公平競爭的市場環境。

第六：要加速建立全方位、多層次、立體化監管體系，實現事前事中事後全鏈條全領域監管，防堵監管漏洞，提高監管效能。

第七：要擴大監管執法力道，加強平台經濟、科技創新、信息安全、民生保障等重點領域執法司法。

第八：要改善反壟斷體制機制，充實反壟斷監管力量。