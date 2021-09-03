東芝：電源IC供不應求 短缺恐延續至明年9月

東芝周四 (2 日) 表示，目前產能將無法滿足電源管理 IC 的需求，供不應求的市況將延續至明年下半年，為面臨晶片短缺問題的汽車、消費性電子和工業機具製造商帶來新警訊。

東芝半導體部門董事 Takeshi Kanebuchi 表示，晶片供給緊繃的狀況至少將持續到明年 9 月，甚至在某些情況下，一些客戶可能要等到 2023 年才能獲得充分的供給。

Kanebuchi 說，原物料短缺和供不應求是東芝難以應付成熟製程訂單 (如電源管理 IC 等) 的原因。這些零件與前端製程產品對電子設備而言一樣重要，若 CPU 是設備的大腦，電源管理 IC 便是心臟。

東芝計劃 2024 年 3 月前投資 600 億日圓 (約 5.45 億美元) ，以提高電源管理 IC 的產量。其他選項包括額外的投資，可能建置新廠。

儘管市場擔心未來可能會出現供過於求的狀況，但 Kanebuchi 相信，訂單需求將快速成長，未來幾年內產能利用率將維持。

Kanebuchi 表示：「以往多會提前幾周和幾個月收到訂單，如今現在還有收到提前半年以上的訂單詢問。像這樣的長期合約對我們來說是新的現象。」

遊戲家用主機是電源管理 IC 短缺的另一個受害者。儘管 Sony 仍有信心本會計年度 PS5 銷量將超過 1480 萬台，達到 PS4 的銷售速度，但 PS5 4 到 6 月產量低於 PS4 推出同期的出貨量。

目前任天堂 Switch 的產能也難以滿足客戶需求，該公司計劃本財年銷售 2550 萬台 Switch。

過去消費性電子業者在產品發售初期都以保守生產計畫開始，並依據銷售動能調整訂單，但由於零組件取得困難，今年很難實行同樣的策略。一位家機組裝廠高層表示，一些客戶甚至告訴組裝廠可能會改變電路板設計，以減少所需的零件，加快家機的生產。