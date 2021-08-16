〈東洋法說〉海外市場擺脫疫情衝擊 下半年營運回溫

東洋 (4105-TW) 今 (16) 日舉行線上法說，展望後市，總經理施俊良表示，下半年海外市場有望擺脫疫情影響，營運逐步回升，國內市場則是醫療保健業務會增加醫材新品，整體營運不看淡。

施俊良提到，東南亞疫情嚴峻，上半年業績受到衝擊，其中，越南多項政府招標案遞延，預期下半年業績可追上；泰國當地雖然健保藥價大幅調整，業績增幅放緩，但在調整營運體質下，營收將回溫。

其他地區方面，東洋預期，墨西哥等中南美地區預計年底前，會有少許業績貢獻，未來將逐步擴大，南韓與印尼明年將開始有營收貢獻，土耳其則是後年會開始銷售產品。

施俊良強調，布局海外市場優勢在於可擴大經濟規模，與國際大廠洽談授權時，會有效大的效益，不過海外市場需要長時間布局，待產品陸續出貨後，營運會慢慢顯現，海外市場若沒有太大變化，下半年將優於上半年。

其他新藥開發方面，東洋開發的困難學名藥 LipoAB，由於試驗地點位在疫情嚴峻的印度，目前正在等待臨床試驗結果，目標維持今年上半年進入市場，或是延宕至明年底。

東洋與美時 (1795-TW) 的藥品經銷協議，遭公平會裁罰 2.2 億元，施俊良表示，已進入高等行政法院審議，需耗時一年的時間，但無論結果如何，被判敗訴的廠商仍會再上訴，完全定案至少要 2-3 年。

施俊良補充，由於公平會重罰案的藥品，仍在越南與泰國販售，有望彌補國內銷售缺口，對短中長期營收衝擊小。

東洋第二季稅後純益 3188 萬元，季減 84.3%、年減 82.82%，每股純益 0.13 元；上半年稅後純益 2.35 億元，年減 46.5%，每股純益 0.95 元。