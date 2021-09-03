群益權證小教室：隱含波動率

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「權證」是很適合小資族的投資工具，有機會透過小額資金創造更多收入，今天要教大家透過權民最大網來認識「隱含波動率」！

首先，波動率代表現股價格的活潑程度，歷史波動率（Historical Volatility, HV）反映的是過去一段期間內，權證連結標的價格的波動程度，並且可分為依過去 20 天股價變化計算的 HV20，或依過去 60 天股價變化計算的 HV60。

然而以權證來說，能反映當下權證價格實際波動程度的「隱含波動率」（以下簡稱隱波）更為重要，且由於權證成交價並非連續，成交價隱波（Implied Volatility, IV）可能較不即時，權證投資人若要觀察隱波資訊，會以委買價隱波（Bid Implied Volatility, BIV）、委賣價隱波（Sell Implied Volatility, SIV）為主。

BIV 及 SIV 是由權證當下價格所產生，且由於權證發行券商有造市職責，權證的委買、委賣價通常會是由券商提供，並且以穩定波動率為基礎計算，因此 BIV 及 SIV 也會相對穩定，對於權證投資人較有保障。

權證的隱波資訊，會揭示於權民最大網的權證搜尋結果，投資人也可點擊藍色箭頭▲▼進行隱波的大小排序。

若以聯電群益 11 購 01 () 的 9/2（四）盤中資料為例，在「隱含波動率」頁面可自行篩選想了解的資訊，包含權證價格或 BIV、SIV、HV 等數據，近數個月的趨勢變化也會以圖表呈現。

若想比較連結標的同為聯電 () 的認購權證隱波，投資人可點擊比較，並勾選欲比較之權證。

掌握了隱波資訊即可用於「權證計算機」，投資人輸入標的現貨價、隱含波動率、評價日期並點選確定，可試算該檔權證的理論價格，並且可以參考不同隱波及標的現貨價所產生的情境分析，這個情境分析所呈現的標的現貨價與權證理論價試算對照，也就是有些權證相關網站所稱的價格矩陣。

隱含波動率是影響權證價格的重要因素，大家可以透過權民最大網了解隱波資訊再試算權證理論價，有助於充分掌握權證行情再進行下單唷！