〈宏捷科展望〉訂單能見度直達年底 5G手機PA最快年底放量

砷化鎵晶圓代工廠宏捷科 (8086-TW) 受惠手機 PA、WiFi 雙動能帶動，營運維持高檔，展望今年，宏捷科表示，目前產能利用率維持高檔，訂單已可看到年底，隨著產能逐步開出，營運可望穩健成長，雖然近期 5G 手機拉貨放緩，但預期第 4 季可望回溫。

宏捷科指出，近期中國 5G 手機拉貨動能確實放緩，但由於 5G 手機 PA 占整體比重較低，加上去年基期低，因此預期影響有限，也看好最快第 4 季中國 5G 手機動能可望回溫。

宏捷科在全球 4G 手機 PA 市場已具備一定市占，去年以來穩定出貨，為營運主要動能之一，去年也切入 5G 手機 PA 市場，包含美國、日本、中國等十多家客戶均已完成驗證，預期今年 5G PA 可望逐步放量出貨。

宏捷科表示，目前月產能約在 12000-13000 片，預期第 3 季中旬提升至 15000 片，下半年則會照計畫持續擴產至 20000 片，目前產能利用率維持高檔，訂單能見度直達年底，隨產能開出，可望進一步滿足客戶需求，代工價格方面，除第 1 季宣布取消折扣外，目前並未再有調整計畫。

因應近期國內疫情升溫，宏捷科也全面提升防疫措施，包含工廠、辦公室均全面要求戴口罩，也執行分流分區辦公。