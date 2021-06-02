〈宏捷科展望〉砸近30億元啟動大擴產 2023年底產能倍增

砷化鎵晶圓代工廠宏捷科 (8086-TW) 為強化全球代工地位，去年引資中美晶 (5483-TW) 獲得 34.965 億元資金，根據宏捷科規劃，除償還銀行借款 5 億元之外，其餘 29.965 億元將全數擴充產能，將以每年 5000 片為基礎擴充，預期 2023 年月產能可望較現在翻倍，增至 30000 片。

宏捷科近年積極擴充產能，但受國內外疫情升溫影響，今年設備裝機時程持續受到國外工程師來台遞延，原預期季底達 15000 片目標，將再延至第 3 季中旬開出。

宏捷科表示，目前月產能約 12000-13000 片，隨著產能逐步開出，第 3 季中旬達 15000 片，下半年產能擴充設備主要是向國內廠商購置，預期產能可望如期開出，全年月產能達 20000 片目標不變。

宏捷科進一步指出，未來三年將以每年 5000 片持續擴充產能，今年年底達 20000 片，2022、2023 年則將分別達 25000、30000 片，將運用去年辦理私募取得資金，自今年第 2 季起到 2023 年第 3 季，每季投入約 3 億元擴產。

宏捷科是在去年辦理私募，以每股 77.7 元私募普通股 45000 仟股，引入中美晶取得 22.53% 成最大股東，並藉此藉此取得 34.965 億元資金，共同瞄準開發氮化鎵 (GaN) 產品，中美晶董事長暨執行長徐秀蘭也加入宏捷科董事會。