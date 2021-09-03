蘋果VR/AR眼鏡可能無法單獨使用 需與iPhone配對

The Information 報導，蘋果公司 (AAPL-US) 正在開發的擴增實境 (AR) 和虛擬實境 (VR) 頭戴裝置，可能需要透過無線與 iPhone 配對才能完整使用所有功能，類似早期的 Apple Watch。

蘋果 AR/VR 頭戴裝置已經傳了好幾年，報導引述消息人士說法指出，蘋果去年完成晶片的實體設計，包括系統單晶片 (SoC) 和兩款自行設計晶片，代表可以進展到試產階段。三款晶片由台積電 (2330-TW) 製造，但距離量產還需要至少一年的時間。

更重要的是，由於 AR/VR 頭戴裝置使用的系統單晶片不如 iPhone、iPad 或 Macbook 的強大、缺乏人工智慧 (AI) 和機器學習能力，必須透過無線連接到蘋果手機、平板或電腦，才能有更強大的運算能力並呈現 VR 和 AR 的影像。

另一名知情人士說，蘋果已經完成頭戴裝置的影像感測器，但體積「異常龐大」，幾乎等同頭戴裝置鏡頭的大小。台積電正在設法滿足蘋果在晶片製造方面的需求，但面臨低良率挑戰。

根據多方傳聞，蘋果的 AR/VR 頭戴裝置將是一款流線型的眼鏡，最快 2023 年問世。

蘋果執行長庫克曾表示，希望在任內推出另一項重要新產品。他 4 月曾提到 AR 未來可能在蘋果扮演的角色，「AR 令人期待的地方在於，如果在討論時可以利用裝置呈現圖表等東西，就能進行得更順利。這款裝置可以應用在各種領域，醫療、教育、遊戲、零售都有可能，我看好 AR 的應用。」