進口需求減弱 美國7月貿易逆差收窄

美國商務部（Commerce Department）周四（2 日）公布的 7 月商品貿易逆差較 6 月下滑 4.3% 至 701 億美元，主因是傳染力更強的 Delta 變種病毒使疫情升溫，以及消費者與企業減少進口商品購買。

由於玩具、體育用品與手機等消費品需求放緩，7 月進口較 6 月下降 0.2% 至 2,829 億美元，此外工業用品與原物料的採購也有所下降。7 月出口成長 1.3% 至 2,128 億美元，部分原因是受惠汽車出貨量反彈，不過近幾個月以來，汽車製造業受到半導體短缺影響產量。

儘管不久前美國 6 月商品貿易逆差才創下歷史次高，但受制 Delta 病毒影響，美國人對支出變得更加保守，7 月商品貿易逆差收窄。

數據顯示，美國 7 月消費品進口下降 3.4%，玩具、遊戲與體育用品進口下降 22%。此外零售額也下降 1.1%，整體消費支出成長放緩至 0.3%，不及 6 月的三分之一。經濟學家認為，隨著變種病毒蔓延，消費者購物受到新的防疫限制影響，如口罩規定限制，因此促使消費支出減少。

不過經濟學家認為，出口穩健成長反映世界各地經濟持續復甦，推動工業、消費品與汽車銷售上升，意味著未來幾個月的商品貿易逆差將進一步縮小。

凱投宏觀公司（Capital Economics）資深經濟學家 Andrew Hunter 說：「雖然新冠疫情因變種病毒再次反撲，對全球經濟造成暫時的干擾，並可能讓未來幾個月的貿易活動承壓，但調查數據顯示，隨著其他各國經濟復甦逐漸趕上美國，出口成長將表現出色。」