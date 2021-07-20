企業庫存低落 美國進口商品強勁需求有望延續至2022年

新冠疫情導致全球經濟面臨不平衡復甦，為因應強勁需求，企業紛紛回補庫存，全美最大港之一負責人表示，對進口商品的強勁需求很可能延續至 2022 年。

位於喬治亞州的海岸的薩凡納港 (Port of Savannah) 為全美第四大海港。喬治亞州港務局 (Georgia Ports Authority) 執行董事 Griff Lynch 表示，每年第 1 季假期前，通常會出現海運熱潮，但鑑於企業庫存偏低，對進口商品的強勁需求很可能一直延續至假期間。

Lynch 稱：「我們每天都和客戶談話，他們告訴我們庫存依舊低落。」

從西雅圖到南卡羅萊納州查爾斯頓 (Charleston) 的貨櫃港口的貨運量在今年創下歷史新高，且面臨貨櫃塞港窘境，導致交貨時間大幅延遲，運力緊張也將海運費率推高至疫情前的 4 倍。

截至週一 (19 日)，仍有約 12 艘貨櫃輪停泊在薩凡納港外。薩凡納港 5 月的貨運處理量達 47.9 萬 TEU(20 呎貨櫃)，為有紀錄以來次高，較去年同期高出 10 萬 TEU。

(圖：Bloomberg)

與此同時，來自中國、越南及其他亞洲地區的貨物接連湧入，導致港口來不及消化，美國西岸壅塞問題已更加嚴峻。

太平洋商船協會 (Pacific Merchant Shipping Association) 數據顯示，6 月在洛杉磯港與長灘港的的平均滯留時間為 4.76 天，高於 5 月的 3.96 天。

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