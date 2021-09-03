華碩衝刺專業型市場 ProArt創作者新機將搭載微軟Win 11

品牌大廠華碩 (2357-TW) 2 日晚間舉辦《Create the Uncreated》全球新品發表會，推出一系列 ProArt 新品，包含搭載微軟 (MSFT-US) 最新一代作業系統 Windows 11 的創作者筆電、OLED 螢幕筆電及周邊產品等，持續擴大布局專業型市場商機，為下半年營運再添動能。

華碩共同執行長胡書賓表示，華碩持續搶攻專業型市場商機，除消費性機種外，包含 ROG 電競、ProArt 創作者系列都是發展重點，其中，電競生態圈逐步成形，目前 ROG 占整體營收已達約 4 成，此次新品發表會強攻創作者市場，希望協助創作者將創意化為實際成果。

華碩新品發表會推出包含 Zenbook、Vivobook、ProArt Studiobook 等多產品線新品，也導入輝達 (NVDA-US) RTX 系列顯示卡、NVIDIA Studio 平台，進一步強化創作流程，同時宣布聯手 Adobe (ADBE-US) 推出訂閱方案。

值得注意的是，華碩線上新品發表會除自家 LOGO 外，也出現微軟 Windows 11 LOGO，華碩指出，所有新款筆電、桌上型電腦都將搭載微軟 Windows 11，或在新版作業系統正式推出時免費升級。

華碩表示，ProArt 系列將為創作者提供全方位解決方案，產品特點方面，新推出的 ProArt Display OLED PA32DC 是世界首款具有自動校準功能的 OLED 螢幕，ProArt Studiobook、ProArt Mouse MD300 則將搭載今年 CES 2021 首次亮相的 ASUS Dial 繪圖旋鈕。

展望下半年，雖然近期筆電市場雜音不斷，但華碩仍正向看待營運，認為第三季需求續強、第四季能見度也高，主要以商用、電競等專業型需求最強，估本季筆電出貨量將保持成長，季增 15-20%、年增 10%，法人也估，華碩第三季品牌營收可望站上 1300 億元、季增約 7-8%。