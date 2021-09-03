降溫集中在Q3！大摩重砍美國Q3 GDP成長率至2.9%

鑑於財政支出的刺激效果退去，加上供應鏈問題未解，摩根士丹利 (Morgan Stanley)(大摩) 經濟學家將美國 Q3 經濟增長預期重砍一半以上至 2.9%，稱經濟降溫集中在 Q3，但考慮到經濟仍持續擴張，就業狀況持續改善，Q4 經濟增長預期仍維持不變。

Ellen Zentner 在內等大摩經濟學家週四 (2 日) 發布報告，預計美國第 3 季國內生產毛額 (GDP) 增長率為 2.9%，遠低於先前預期的 6.5%。

他們表示，財政支出和經濟重啟的效果消退，加上供應鏈限制持續干擾，導致汽車在內等耐用品支出下滑，美國下半年增長力道將急遽放緩，且 8 月會是經濟活動降溫最顯著的月份。

左圖：汽車和露營車消費支出是美國發放現金支票下的最大贏家，右圖：美國收入水平仍遠高於支出 (圖：Zerohedge)

儘管如此，首席經濟學家 Ellen Zentner 表示，收入持續高於支出水準，顯示購買力並未減弱，美國經濟仍持續擴張，且預計隨著勞動參與率提升，就業增長不會受到影響，因此大摩仍維持第 4 季增長預期於 6.7%。

大摩對 2021 年美國全年 GDP 增長預期為 5.7%，遠低華爾街普遍預期的 6.3%，以及聯準會 (Fed) 預期的 7%。

雖預期 Q3 增長力道放緩，大摩強調其對貨幣政策的看法沒有改變，美國經濟仍持續擴張，且 Fed 也繼續專注在就業方面取得實質進展的目標。基於對就業表現的樂觀預期，大摩認為勞動力市場將在年底實現 Fed 的目標。