美股再現9月魔咒？ 小摩：散戶買進力道仍強

從歷史經驗來看，9 月似乎是每年美股表現最糟的月份，不禁引發投資人對於股市修正的擔憂，然而，摩根大通 (JPMorgan) 策略師認為，在散戶投資人停止買入股票以前，市場似乎不必過於擔心。

「什麼原因會導致股市修正？這項問題顯然很難回答。」摩根大通策略師團隊週三 (1 日) 透過報告稱，散戶投資人今年迄今持續以穩定速度強力買進股票和股票基金，這讓股市陷入修正的可能性變得更低。

報告指出，年初至今，股票基金流入資金近 7,000 億美元，按年化計算，資金流入甚至超過 1 兆美元，遠高過 2017 年創下的紀錄新高，當時資金流入額達 6,290 億美元。

2006-2021 年迄今，全球股票和債券基金的資金流入規模 (圖：MarketWatch)

小摩解釋，龐大資金流不僅推高股市，還吸引更多投資人進場，除了資深散戶外，有更多來自羅賓漢 (Robinhood) 的年輕散戶。

「年輕族群積極買入股票和股票基金，帶來強勁的推升力道，使那些較年長的散戶群體不經意加碼買進，同時繼續買入債券基金，以達資產配置平衡。」小摩表示，這使得股票和債券基金的資金流入總額逼近 2019 年創下的歷史新高。

小摩用來衡量全球非銀行投資人資金部位的指標顯示，目前隱含股票配置比重為 46%，略低於 2018 年雷曼危機爆發後的高點 47.6%。

(圖：MarketWatch)

針對 Fed 政策變動是否影響散戶對股票的態度，小摩稱仍有待觀察，不過該行認為，以日和週為單位來監控散戶未來的資金流向，會是預測後市的關鍵。