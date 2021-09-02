USB4大爆發，繼創惟(6104-TW)股價翻倍後，竟有下一檔黑馬股!?

▲什麼是 USB4？

簡單說，就是靠這一條 USB 傳輸線，把各種傳輸需求「聲音、影像、資料、電力傳輸」四大類全部包在裡面，且提供最高每秒 40GB 以上的傳輸速度。未來靠這條線連上螢幕後，不但能傳輸 8K 影像，筆電用這條線接上螢幕傳輸資料的同時，同時就能充電。

以前萬萬線，電源線、音源線、影像傳輸、網路訊號線，現在只要 1 條 USB-C 就能取代，USB4 更是進化版，傳輸速度大躍進，且 USB4 技術門檻高，需要經過多項驗證，獲得標章後才可銷售，開發上設計難度明顯提升，且晶片製成必須往前推進，相對符合這些標準的廠商並不多。

USB4 大爆發，繼創惟 (6104) 股價翻倍後，竟有下一檔黑馬股!?

▲台股受惠概念股：

●祥碩 (5269-TW)

持續開發 USB4 下一代規格產品，控制晶片 2022 年就可量產出貨，並已獲得 ODM/OEM 廠採用在英特爾及超微新一代處理器平台 PC 當中，且已獲得蘋果供應鏈訂單，爾後蘋果新產品可望搭載祥碩 USB4 高速傳輸方案，對營運將帶來成長動能。

全年 EPS 預估可達 45-48 元，目前 PE 約 50 左右

●威鋒電子 (6756-TW)

正在緊鑼密鼓進行 USB4 產品開發，將在年底前完成送樣進入量產階段，並在 2022 年開始消化裝置端（Device）訂單，推動業績持續向上成長。

全年 EPS 預估可達 12-13 元，目前 PE 約 40 左右

●創惟 (6104-TW)

從 USB 2.0 開始起家，近年再拓展 USB 3.1、USB4 等產品，今年更是拿下日系遊戲機客戶訂單，增加今年營運動能，股價已在今年 7 月反映一波。

全年 EPS 預估可達 5-6 元，目前 PE 約 28 左右

●旺玖 (6233-TW)

USB 控制晶片 IC 設計廠，USB4 帶動的晶片需求會往上提升，間接導致營運有轉機向上，預計下半年開始營收逐步快速成長，且本益比以同業來比較為最低，至 2022 年上半年股價表現有望成為創惟第二，藉由 USB Type-C 規格轉換的進程，可望為台股供應鏈帶來新商機。

全年 EPS 預估可達 2-3 元，目前 PE 約 20 左右

全球處理器兩大廠 INTEL(英特爾)、AMD(超微)，已經開始導入 USB4 相關技術，整體而言，USB4 商機將從 2021 開始進入爆發期，而創惟 (6104-TW)、旺玖 (6233-TW) 則是目前基期最低，未來股價最具爆發潛力。

更多 USB4 供應鏈分析

如:

譜瑞 KY(4966-TW)、鈺創 (5351-TW)、偉詮電 (2436-TW)

想免費了解

掌握全部 USB4 供應鏈

記得免費加入 LINE@、Telegram 觀看

↓↓↓點此↓↓↓

https://line.me/R/ti/p/%40we178

文字標: Line@搜尋：【@we178】鐘崑禎分析師

https://t.me/we178

文字標: Telegram 搜尋：【@we178】鐘崑禎分析師

本公司所推薦分析之個別有價證券

無不當之財務利益關係 以往之績效不保證未來獲利

投資人應獨立判斷 審慎評估並自負投資風險