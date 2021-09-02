阿里巴巴2025年前注資千億人民幣 響應共同富裕計畫

陸媒週四 (2 日) 報導，阿里巴巴 (BABA-US) 已啟動「阿里巴巴助力共同富裕十大行動」，計畫 2025 年前注資人民幣 1000 億元推動「共同富裕」，積極響應中國領導人習近平此前提出政策。

據浙江新聞報導，阿里巴巴將設立專門的常設機構，促進十大行動落地，行動將圍繞五大方向展開，包含科技創新、經濟發展、高質量就業、弱勢群體關愛和共同富裕發展基金。

關於具體細節，阿里巴巴計畫設立科技產業發展基金，推動低度開發地區的數位化建設、扶持中小微企業、助推農業產業化建設、為年輕族群提供創業扶持計畫與職能培訓、加強弱勢族群服務保護、提升基層醫療能力等。

阿里巴巴還將成立規模人民幣 200 億的共同富裕發展基金，推動共同富裕示範區建設，為中國實現共同富裕進行探索示範。

除了阿里巴巴外，騰訊上月中旬也宣布投入人民幣 500 億元，啟動「共同富裕專項計畫」，在鄉村振興、低收入人群增加收入、基層醫療體系、教育均衡發展等民生領域提供金援。

彭博調查顯示，截至 8 月底的 2 週，至少 73 家的香港、上海和深圳上市企業在提交證交所的申報文件中提及「共同富裕」口號，雖然在調查的 4,000 多份文件中，比例僅不到 2%，但其中不乏平安保險、美團與中國銀行等最具影響力的企業。