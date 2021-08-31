〈雅茗-KY展望〉策略結盟國內餐飲品牌 將拓海外餐食版圖

連鎖餐飲集團雅茗 - KY(2726-TW) 今 (31) 日宣示啟動餐食布局計畫，將積極攜手國內餐飲品牌到海外市場，與大師兄餐飲集團策略聯盟，第一站預計西進中國，藉此發展餐飲和茶飲的複合店，提升既有主力品牌快樂檸檬在中國市場的競爭力。

雅茗董事長吳伯超表示，過去 20 年奠定在中國 1100 家店點的基礎，隨著手搖飲市場競爭越來越激烈，將多元拓展餐食類別，尤其現今流行麵食，因此，近期與大師兄餐飲集團策略聯盟，透過雅茗既有的海外管理服務和資源創造雙贏。

吳伯超強調，台灣市場具有研發和創新的優勢，達到「從 0 到 1」的目標，而長期深耕的中國市場則是可達到「1 到 100」的發揮。

展望未來，雅茗餐食版圖將針對國內可快速複製、標準化、連鎖化的餐飲品牌，例如烘培、炸雞和小吃等，納入可合作、共同發展海外市場的方向。

展望後市，雅茗在中國維持一年增加 300-500 家店的成長目標，但在疫情造成外送更加蓬勃發展之際，將調整商場店比重從現有的 80% 降至 50%，展店將以街邊店為主，並藉此擴大搶食外送市場，明年起，也將朝中國 4-5 級城市加強拓店，以維持品牌的聲量。

雅茗目前全球共有近 1200 家店，以中國為主要市場，將持續推動組織變革、門店汰弱留強計劃，有信心今年瘦身、建立菁英開發團隊後，明年店數繼續增長。