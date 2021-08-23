7月零售、餐飲營業額月增均逾1成 下半年可望逐月回溫

經濟部統計處今 (23) 日公布 7 月批發、零售餐飲營業額統計，受防疫警戒重創的零售、餐飲業雙雙寫下同期新低紀錄，但在國內逐步降級、鬆綁管制措施下，7 月營業額月增幅均逾 1 成，展望未來，統計處副處長黃偉傑認為，在疫情逐步趨緩前提下，零售、餐飲業營業額下半年將可望逐月回溫。

7 月零售、餐飲營業額結果均優於上月預期，對此，黃偉傑表示，主因是 7 月下旬降級，包含百貨公司等業別復甦力道優於預期所致，隨著疫情趨緩，業者營運可望進一步回溫，但考量去年基期較高，年增幅能否恢復正成長還要關注疫情、政府振興方案釋出時機。

零售業 7 月營業額 3015 億元，月增 13.2%、年減 10.3%，為歷年同月新低，累計前 7 個月營業額達 2.2171 兆元、年增 3.3%，觀察各項類別中，百貨公司在 7 月下旬降級後，營業額顯著回溫，單月成長 70%，也帶動零售業營業額減幅收斂，但對比去年同期，各主要類別仍呈現雙位數下滑，僅電子郵購等類別保持成長。

餐飲業方面，餐飲業 7 月營業額 426 億元，月增 11.1%、年減 38.8%，同樣較上月小幅改善，但相比去年同期，餐館業續受禁止內用政策影響，年減 39.2%，飲料店業、外燴及團膳承包業年減幅也都達逾 3 成，分別有 37.1%、34.%，累計前 7 個月餐飲業營業額達 4041 億元、年減 7.4%。

批發業則保持成長，7 月營業額達 1.0063 兆元，月增 1.9%、年增 11.1%，為歷年同月新高，主因是新興科技應用、原物料價格續居高檔，加上終端市場需求成長，帶動機械器具批發業、建材批發業、化學材料批發業年增幅均達雙位數，年增 13.4%、50.1%、29.3%，累計前 7 個月批發業營業額達 6.8337 兆元、年增 17.3%。

展望 8 月，統計處預估批發業營業額將可望保持成長，呈現連十紅，年增幅將落在 14.5-17.5%，零售、餐飲業營業額雖有回溫，但在高基期效應下，預期仍將低於去年同期，年減幅估分別落在 6-9%、31-34%。