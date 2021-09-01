日本8月製造業PMI報52.7 改善速度放緩

鉅亨網編譯陳達誠 2021年9月1號11點10分

8 月 au Jibun Bank 日本製造業採購經理人指數 (PMI) 報 52.7，和 7 月的 53.0 相比稍微降低，顯示代表日本製造業景氣的改善放緩。其中企業產出和新接單量的增加步調緩慢，新訂單的增加幅度是今年 1 月以來最小。

8 月日本製造業在日本國內和東南亞的新冠肺炎 (COVID-19) 疫情惡化影響下，產出受到妨礙，全新出口訂單出現今年 1 月以來的首度萎縮。供應鏈的混亂影響日本製造業的生產活動，平均交期也出現日本 2011 年 311 大地震以來的大幅惡化。

另一方面，8 月份的僱用人數方面則連續第 5 個月增加。和 7 月相比，僱用的速度加速，也是 2020 年 1 月以來的最快增長速度。有企業表示，員工人數的增加是為了擴大擴大來做準備。

由於新接單量增加，剩餘訂單也連續 6 個月上升。日本製造業對此表示，因為原物料不足，原有訂單無法交貨。

產出和全新訂單數量的緩慢增加，使採購活動的增加步調也是過去半年以來最小。日本製造業受到原物料不足及疫情造成的全球性管制措施影響，對採購品的調度和進貨難相當頭痛。供應商的交期拉長到 2011 年 4 月以來的最糟水準，有企業表示利用庫存來應付客戶訂單。

原物料價格 8 月持續漲價，採購價格在過去 15 個月持續上揚，漲勢也較 7 月時明顯。銷售單價也連續 9 個月上漲，出現 2018 年 10 以來的最快漲價速度，漲價部分轉嫁到客戶身上。

雖然日本製造業就整體而言仍保持著樂觀態度，但因為疫情還不知道要到何時才會告一段落，調查結果也出現近 7 個月以來的最差水準。不過業者還是認為只要疫情結束，景氣也應該會出現廣範圍的復甦。

IHS Markit 經濟學家 Usamah Bhatti 指出，各家企業的產出和新訂單量的成長放緩，新訂單的成長幅度是 1 月以來最小。雖然日本製造業仍保持樂觀態度，但是疫情影響和供應鏈混亂持續之下，看法上也轉趨慎重。