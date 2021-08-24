首家金融科技轉型券商 好好證券董事顧問網羅大咖助陣

台灣首家由金融科技轉型的券商「好好投資」正式取得券商執照，今 (24) 日宣布更名為「好好證券」，並公布首屆董事顧問名單，包括前 NCC 主委詹婷怡、前貝萊德亞太區零售事業負責人張凌雲、前東亞證券董事長王伯鑫等，涵蓋法律、銀行證券等產業。

好好證券 12 日舉行股東會進行董監事改選，當選的五位董事，除創辦人、也就是前麥格理證券總經理張博淇、前瑞士銀行副總裁楊少銘外，新任董事還包括前 NCC 主委詹婷怡、前東亞證券董事長王伯鑫，以及前貝萊德亞太區零售事業負責人張凌雲，董事成員具豐富金融實務背景，涵蓋科技法律、銀行、證券及基金產業 專業背景，並分別擁有歐亞美台不同國家，世界級營運經驗。

此外，好好證券背後主要推手、資深投資銀行家藍濤亞洲總裁黃齊元，為實現跨業整合也順利網羅產官學頂尖人物擔任顧問，包括前金管會主任委員陳樹、前全球人壽董事長劉先覺、前將來銀行總經理劉奕成等。

好好證券表示，有別於一般券商，好好證券專營基金業務，主要提供網路交易服務， 除了注重線上體驗以及資訊安全外，證券經紀商業務經手的「交割款」、「 基金受益憑證」，還分別交由「信託保管銀行」與「臺灣集中保管交易所」，是業界唯一給足投資人雙重保障的新標準。

此外，平台上除了有傳統基金申購、贖回的初級市場制度外，還打造了一個次級市場交易的平台，讓投資人彼此間可以直接「基金交換」，等於申贖、交換機制兩種雙交易模式，客戶可自由任選。