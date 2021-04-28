金融監理沙盒首宗實驗案將落地 好好投資可改制為券商

國內首宗金融監理沙盒落地案例即將誕生，金管會 27 日表示，修正券商設置標準等法令，將開放目前在沙盒中主要經營為投資人做基金交換平台的「好好投資」，可因此改制為券商，新法規預計 5 月上旬上路。

遠東商銀 Bankee 與科技業「好好投資」合作的「基金互換」案，在 2019 年取得金管會核准函，進入沙盒實驗，此案主要透過區塊鏈技術，讓基金免贖回，就可以以基金跟他人互換基金，有助節省手續費支出，為全球由科技公司經營網路證券的首例，也是金融監理沙盒中唯一全新商業模式，將重新定義傳統基金交易模式。

由於此實驗案將出沙盒成為首宗落地案例，金管會針對證券商相關法規做出兩大修正，一是開放證券商辦理基金居間業務，明訂僅經營「基金居間」業務的證券經紀商資本額只要 5000 萬元、籌設保證金為 1000 萬元、營業保證金 1,000 萬元，且經營本項業務的證券商應於銀行設立「專用」的存款帳戶辦理款項收付，且不得流用。

金管會說明，所謂「基金居間業務」就是證券商以建立資訊平台的方式，提供會員間基金互易或基金買賣等交易服務，但不提供報價亦不參與應買或應賣，並以交易日公告的基金淨值，作為買賣雙方交易價格。

二是開放金融科技創新實驗申請人可申請改制為證券商。證期局表示，預告期間原本規定申請改制為證券商者，其申請日前一個月內經會計師查核簽證之資產負債表「淨值」不能低於實收資本額，但考量有些新創公司發行股份無面額，且多數新創公司初期都呈現虧損狀態，因此略作放寬，改為淨值不低於該公司股本的三分之二，也就是可容許小幅虧損。

以「好好投資」來說，資本額為 9000 萬元、淨值僅 4000 多萬，已經符合可申請改制券商。