〈美股盤前要聞〉美將公布8月消費者信心 美股期貨上升

美國今日將公布 8 月經濟諮商會消費者信心指數、8 月芝加哥 PMI。美國 10 年期公債殖利率來到 1.289%。美股期貨週二 (31 日) 上升，道瓊期貨漲 0.01%，標普 500 期貨漲 0.02%，那斯達克 100 期貨漲 0.05%。

1. 歐盟重啟旅行限制 美國被移出安全名單

歐盟各國政府周一 (30 日) 決定，將美國從歐盟的安全旅行名單中刪除，這意味著美國遊客和來自其他 5 個國家的遊客，可能會面臨更嚴格的防疫限制，如 COVID-19 測試和必要的隔離期。

根據歐盟的聲明，大多數成員國大使投票同意，重新實施 6 月份取消的旅行限制措施。除了美國之外，以色列、科索沃、黎巴嫩、蒙特內哥羅及北馬其頓共和國，也從安全清單中被刪除。

數據顯示，在截至 8 月 28 日的一周內，美國平均每天的 COVID-19 病例已上升至每百萬人 450 多例，而在 6 月中旬歐盟將美國列入安全名單時，這一數字低於 40。以色列、科索沃和蒙特內哥羅的病例率，甚至比美國更高。

2. Zoom 營收成長降溫

視訊會議軟體商 Zoom(ZM-US) 周一 (30 日) 公布的第 2 季財報優於分析師預期，並上修全年財測，營收首度突破 10 億美元大關，但由於營收年增幅明顯不如第 1 季，成長動能放緩。

Zoom 第 2 季營收獲利都優於預期，但該季營收增加 54%，增速從第 1 季的 191% 明顯放緩，並預測第 3 季營收年增幅為 31%。

Zoom 並上修全年財測，營收原本預估為 39.8-39.9 億美元，如今調升到 40.05 億到 40.15 億美元，每股盈餘為 4.75 到 4.79 美元，也高於上次預測的 4.56 到 4.61 美元。

3. iPhone 衛星通訊再等等！彭博：不太可能明年前推出

彭博周一 (30 日) 引述消息人士報導，蘋果 (AAPL-US) iPhone 導入衛星傳輸功能的計畫將著重在緊急用途上，允許用戶向緊急服務發送簡訊、通報重大事故，但這些功能不太可能在明年前就準備好推出。

消息人士表示，蘋果正在開發至少兩種採用衛星網路的緊急功能，並將在未來 iPhone 上發佈。

蘋果 2017 年來開始研究、探索衛星傳輸技術，天風證券分析師郭明錤周一表示，蘋果可能與 Globalstar (GSAT-US) 合作在 iPhone 13 推出衛星功能，引發市場熱議。

4. PayPal 傳將推出線上股票交易平台

CNBC 周一（30 日）援引兩位消息人士報導，線上支付巨擘 PayPal(PYPL-US) 在去年推出加密貨幣交易功能後，將再推出股票交易平台。

一位知情人士透露，PayPal 近期聘請券商業資深人士 Rich Hagen 作為推出股票平台計畫的一部份。 Hagen 的 LinkedIn 頁面顯示，他是在線券商 TradeKing 的共同創辦人，在 TradeKing 被 Ally Invest 收購後離開公司，目前在 PayPal 一個未被報導過的部門「Invest at PayPal」擔任執行長。

PayPal 此舉正值散戶交易興盛之際。根據 JMP Securities 估計，今年上半年有逾 1000 萬名散戶進入市場，大約與去年的紀錄水準持平。

5. 輝瑞高層：5 至 11 歲兒童疫苗有望在秋冬獲 EUA

輝瑞董事會成員、美國食品藥品監督管理局（FDA）前局長高特里布 (Scott Gottlieb）周一（30 日）向 CNBC 表示，5 至 11 歲兒童的輝瑞 / BioNTech 疫苗將於今年秋末或初冬獲 FDA 緊急使用授權（EUA）。

高特里布表示，輝瑞對該年齡層兒童試驗的疫苗數據應該會在 9 月公布，並於當月送件至 FDA，但他說可能要等到 10 月才會申請 EUA。

高特里布說：「如果 FDA 堅持正常審查時間流程，就其審查 EUA 申請方式而言，大概需要 4 周至 6 周的審查，所以時間大約會落在秋末冬初區間內。」