無異議一致通過！CDC專家小組：輝瑞疫苗接種年齡可擴大至16歲以上

美國疾病管制和預防中心 (CDC) 諮詢小組周一 (30 日) 為輝瑞 / BioNTech 疫苗的全面批准背書，建議輝瑞疫苗可接種年齡範圍擴大至 16 歲以上。

CDC 預防接種諮詢委員會 14 名成員一致贊成輝瑞疫苗可對 16 歲以上人群施打疫苗的建議，預計 CDC 主任瓦倫斯基 (Rochelle Walensky) 將於近期接受專家小組的背書，為這項決策拍板。

輝瑞 / BioNTech 疫苗上周獲得美國食品和藥物管理局 (FDA) 的全面批准，是美國首款正式推出的疫苗。拜登政府正努力控制 Delta 變種病毒的傳播，美國希望透過完全批准提高民眾接種疫苗的意願，盡快抑制疫情的傳播。

輝瑞 / BioNTech 去年 12 月通過 FDA 的緊急授權 (EUA) ，據 CDC 彙編的數據，自去年輝瑞通過 EUA 以來，該公司已分配超過 2.09 億劑疫苗。

許多企業、學校以及州和地方政府在全面授權後，已經制定疫苗施打要求。不過 CDC 數據顯示，目前 16 歲以上美國人仍有 38% 未接種，未接種者中有 20% 認為只有在必要情況下才會接種疫苗。

12 至 15 歲兒童仍透過 EUA 施打輝瑞疫苗 ，輝瑞正收集更多臨床數據並準備向 FDA 申請全面批准。FDA 科學家馬克斯 (Peter Marks) 表示，只要該公司提交數據，該機構將迅速批准，為兒童接種疫苗。

此外，輝瑞 / BioNTech 還要求監管機構批准第三劑疫苗，作為所有符合條件的美國人的加強劑量，主因是近期跡象顯示疫苗保護力在接種一段時間後減弱。美國總統拜登上周五表示，監管機構正在考慮在完成免疫接種人們的 5 個月後，額外施打第三劑疫苗。

CDC 諮詢小組預計將在周一進一步討論加強劑量的需求，不過，目前用於評估一般民眾使用加強劑量所需的數據有限。