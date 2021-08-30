成交量對折再對折 晶圓代工廠「保價保量」合約專家這樣解讀

隨著上週五 Jackson hole 全球央行年會結束，鮑爾在會中表示，減少購債規模很可能在未來幾個月啟動，但實際施行時間仍未宣布，並且再次強調升息不在短期的考慮範圍內，激勵美股四大指數齊揚，標普 500、那指再創歷史新高，今日台股開高走高，尾盤買單湧進，將指數拉上季線，收 17,396.52 點，上漲 186.59 點 (+1.08%)，但成交量大幅縮減，僅餘 2,695 億元，創下自今年 3 月以來的最低量，航運成交比重只剩 2 成，在法人方面，今日合計買超 239 億元，外資貢獻 212.35 億元，而期貨未平倉方面，外資空單今日終止連 4 降，來到 19,298 口空單，而前五大交易人則是來到 13,495 口空單，較週五增加 433 口，整體來說，技術線型十分強勢，但價漲量縮的情形十分明顯，不管是不是當沖警示新制造成的，後續都需多加留意，而籌碼方面，期貨空單外資與前 5 大交易人同升，這也間接表示，大盤站上季線後，外資認為台股已經來到了相對較高的位階，因此預計之後台指期未平倉將會如先前一樣，空單將會同步大盤的升降。

<類股動向>

今日金融股表現一樣亮眼，台新金受惠於併購保德信人壽及處分彰銀損失，今日股價大漲 6.25%，其餘如新光金、京城銀、開發金、國泰金、富邦金、元大金等，也都有 2% 以上漲幅，在權值股方面，台積電帶頭上漲 1%，站上 600 元大關，收 605 元，聯電也同步上漲 1.78%，IC 設計龍頭聯發科也一甩台積電漲價陰霾，上漲 1.79%，站回 900 元以上，其餘如鴻海、台達電、中華電、台塑化、南亞、中鋼等也都紅盤作收。

在航運方面，上週雖 SCFI 及 BDI 指數同創新高，但貨櫃三雄今日還是呈現開高走低，長榮、陽明、萬海分別下跌 0.71%、0.73% 及 1.19%，而散裝族群今日則微幅上漲，裕民、中航、四維航、益航、正德等，漲幅約在 0.3%-4% 之間，航運成交比重僅剩 21.67%，顯示儘管全球缺船、塞港等情況日益嚴重，運價不斷攀升，航運族群後續走勢還是得看籌碼面。

目光回到電子族群，今日中小型個股普遍回神，高速傳輸概念股、MiniLed 設備、車用二極體、ABF 載板、MOSFET、IC 設計、IC 封測、晶圓代工等都是今日買盤挹注重心，其中尤其是高速傳輸族群，由於 USB4 明年市場滲透率可期，加上蘋果即將發表的 MacBook Pro 傳也將延續採用 USB4 規格，激勵今日 #創惟開盤即強攻漲停，而 #威鋒電子也緊隨其後於尾盤強攻漲停，而 Host 端的 #祥碩今日股價也幾乎收漲停，大漲 175 元 (+9.41%)。

另外，除了高速傳輸外，電動車及 MiniLed 族群，也都是我先前重點關注的族群，在電動車方面，鋰電池族群今日仍呈現漲高回檔之情形，但二極體及 MOSFET 等功率元件族群，今日持續上攻，而 MiniLed 方面，檢測分選設備廠 #惠特及# 旺矽，今日分別上漲 3.61%、5.17%，而 LED 驅動 IC 領導廠商 #聚積，今日也大漲 6.05%，由此可知，目前台股的趨勢其實就是在我先前所說的四大高成長產業『先進製程』、『電動車』、『MiniLed』、『高速傳輸』上，因此只要掌握好趨勢，不管股市如何動盪，都能夠穩穩的獲利。

最後特別來說一下晶圓代工，繼上週台積電宣布漲價後，今日又傳出聯電、世界、力積電三家成熟製程主力廠商，要求部分 IC 設計客戶簽訂「保價保量」合約，以今年第 4 季最新調升後的價格為基準，合約期限平均二年、最長三年，明年起生效，預計議價能力較低的小型 IC 設計廠，可能會因此壓縮未來獲利空間，針對晶圓代工廠此行為，

除了市場普遍認為的鎖住獲利以外，較大的可能是針對下游廠商 overbooking 進行反制，透過長約抑制下游廠商虛報數量，也避免日後一但供需缺口弭平，獲利呈現雪崩式減少。更多盤中即時資訊請點擊以下連結加入社群↓↓↓。

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