〈台股風向球〉鮑爾緩和市場擔憂 資金行情斷斷續續留意震盪

台股上周低檔強彈，周漲 867 點，其中台積電上漲 47 元，貢獻指數漲點 401 點，激勵買盤逢低進場信心，市場高度關注的聯準會主席鮑爾演說偏鴿，法人認為，或許此將暫時激勵市場，但 QETaper 是遲早的事，預料本周行情在偏多整理之際，隨時要面臨大幅來回震盪。

鮑爾最新演說內容表態支持 Taper 可能在今年實施，但未宣布明確時間，並強調聯準會升息非迫在眉睫，緩和市場擔憂類似 2013 年底撼動市場的退場震撼，促使上周五美股應聲走揚，標普、那指續寫新高。

上周外資買超台積電和聯電金額最多，合計達 207 億元，合計外資一周來在集中市場買超近 230 億元，不過，買盤並未連日延續，顯示觀望態度仍濃厚，而是有意逢低進場布局；而投信連 8 日的買盤在上周五轉賣。

法人提醒，從籌碼面來看，仍須留意大型法人買盤的延續性，將影響大盤能否繼續上攻。

永豐投顧認為，QE Taper 是遲早的事，在鮑爾釋出偏鴿訊息後，資金行情可望斷斷續續一路到 9 月中旬 FOMC 會議前，但往後的股市不如上半年一路順風，尤其產業已出現強弱分歧態勢，因此，無論聯準會何時縮減 QE 縮減，指數雖有望維持一定水位，但強弱族群走勢將漸行漸遠。

下周須留意將發布的重要經濟指標，分別有美國製造業 PMI、美國耐久財訂單、美國非農就業和中國財新服務業 PMI 等。8 月 31 日 MSCI 調整權重，將於盤後生效。

技術面來看，國泰證期研究部認為，大量套牢區為 7 月 17100-18034 頭部區域，往上將遇層層賣壓，預估指數在季線處壓力仍大。

另外，證交所 8 月 27 日祭出當沖警示新制，整體量能若因此快速降溫，恐使台股反彈之路更為崎嶇。