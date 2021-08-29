中國打壓科技公司 反讓遭忽視的IPO市場熱絡起來

中國對科技公司的打壓，促使全球投資者在亞洲尋找新的機會，過去受到忽視的 IPO 市場突然熱絡起來，包括印度、韓國的科技 IPO 募資金額皆創下歷史新高，而且沒有放緩跡象。

來自印度、韓國與東南亞的科技公司，今年以來透過 IPO 募資已達到 80 億美元，比過去數年的全年總額都還要高。隨著印度線上支付龍頭 Paytm、印尼最具價值新創公司 GoTo 等計劃年底上市，這一數字有望變得更大，這兩家公司都可能打破當地的募資紀錄。

這批新創企業，長期被中國科技業的光環掩蓋，如今中國政府頻出監管之手，反倒成為資金熱門的追捧對象。

部分銀行業者認為，這可能開啟亞洲科技企業上市的新時代。投資人已經增加對中國以外市場的敞口，甚或是首次投資印度、印尼的 IPO 市場。歷史上以中國公司為基準的潛在發行人，現在正在強調與其他全球同行的相似之處，以期獲得更高的估值。

花旗集團亞洲股票資本市場聯席主管 Udhay Furtado 表示，這些公司本身就很強大，並且逐漸成熟，由於中國科技業的輪換，因而得到壓倒性的需求。

螞蟻集團 IPO 急踩剎車之後，中國監管的猛烈衝擊，已使中國上市科技公司的估值蒸發了 40%，加上對海外上市進行更嚴格的審查程序後，這也迫使許多新創公司暫停了 IPO 計劃。

根據彭博數據，自 6 月底以來，中國和香港約佔亞洲科技 IPO 的 60%，低於第二季度的 83%。今年在海外上市的中國公司中，約有四分之三目前的股價低於其 IPO 價格。

與此同時，隨著投資者押注於日益精通互聯網的人群、不斷增長的消費者支出，較小市場的交易正在吸引巨大的需求。

例如印尼電商獨角獸 PT Bukalapak.com，今年 7 月底下旬 IPO，募資到 15 億美元，創該國歷年 IPO 最大規模，遠超越當初的 3~5 億美元目標額。

韓國首家上市的純互聯網銀行 KakaoBank Corp，上月售出了 22 億美元的新股，並在首次交易中飆升了 70% 以上。

新加坡 M&G Investments 投資組合經理 Vikas Pershad 表示，市場將資金分配給中國的障礙越來越高，因而轉抱中國以外的科技新創企業。

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