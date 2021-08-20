路透：中國擬要求赴美IPO企業交出數據控制權

外媒週五 (20 日) 報導，中國監管機構計畫加強控管境外上市的中國企業，對持有大量數據的企業施壓，要求赴美上市前先交出數據管理和監控權。

《路透社》引述一位消息人士稱，中國監管機構認為，透過第三方資安公司來管理和監控計畫赴海外 IPO 的企業數據，能有效限制企業將中國境內數據轉移，同時有助於緩解政府對海外實體取得機密數據的擔憂。

據了解，上述計畫為中國監管機構正在考慮的幾項提案之一，尚未做出最終決定，提案的正式框架有望在 9 月公布。

針對上述消息，中國證券監督管理委員會 (證監會) 和中國國家互聯網信息辦公室 (國家網信辦) 均未回應評論請求。

近週來，北京政府不斷加強對中國科技平台的監管力道，包含強化海外上市審查，舉例來說，才剛赴美 IPO 籌集 44 億美元資金的滴滴出行，上月便遭國家網信辦在內 7 家監管部門聯合審查。

《路透社》本月初報導稱，為遵循官方對數據管理的規範，滴滴正與中國國營資安公司衛士通就數據管理與監督活動進行磋商，不過，相關消息隨後遭到滴滴反駁。

另一位消息人士稱，對滴滴採取的限制措施，很有可能成為其他欲赴美 IPO 企業的模板。

Dealogic 數據指出，今年迄今共 37 家中國企業赴美 IPO，籌集資金總額達 126 億美元，幾乎較去年同期翻倍。