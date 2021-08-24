路透：SEC對中企赴美IPO頒布新規定 加強資訊揭露

路透獨家報導，美國證券交易委員會 (SEC) 開始對有意赴美上市的中國企業施加新的資訊揭露規定，以提升投資人風險意識。

根據知情人士說法和路透取得的文件，一些中國企業已經接到 SEC 的詳細指示，要求他們披露首次公開發行 (IPO) 使用一種被稱為「可變利益實體」(VIE) 的離岸架構、對投資人的影響，並說明中國當局干預公司營運的風險。SEC 並未立即回應。

SEC 主席詹斯勒 (Gary Gensler) 上周宣布暫停受理中企 IPO，要求企業揭露更多資訊。詹斯勒當時說，由於中企大多以 VIE 架構赴美掛牌，投資人可能不知道自己投資的是借殼上市的公司，並非買進在美國上市、但以中國為總部並在中國營運的公司。

SEC 的要求導致中企赴美上市潮戛然而止。今年前七個月，中企赴美 IPO 總規模達到 128 億美元，刷新紀錄。

根據路透取得的文件，SEC 說：「請描述這種企業架構 (VIE) 對投資人和他們投資價值的可能影響，包括為何這種架構沒有直接所有權來得有效，以及公司為了落實這些措施衍生的潛在龐大成本。」

SEC 也要求中國企業公開「投資人永遠無法直接持有中國營運公司股權的可能性」，許多 VIE 總部在開曼群島這類避稅天堂，而詹斯勒認為，這些實體的資金流向存在太多疑問。

根據信件內容，SEC 要求申請 IPO 的中國企業，「描述有關 VIE 的架構和活動時，避免使用『我們』或『我們的』這類字眼」。

消息人士透露，SEC 還提供企業提供有關中國監管機構干預數據安全的風險。滴滴是相關例證之一，這家叫車公司 6 月底上市不久，北京當局就展開網路安全調查並禁止招攬新用戶，之後當局也對多家科技公司和補教業者展開同樣的審查。

SEC 並要求一些企業進一步說明為何未遵循「外國公司問責法」(HFCAA) 的規定，向監管機關提供會計資訊。SEC 6 月解除美國上市公司會計委員會 (PCAOB) 主席的職務，理由是他未能成功推動確保中概股遵循獨立財務審計。

目前 SEC 尚未拍板把不符審計規定中企下市的規定。