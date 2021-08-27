選對產業再挑股  產業隊長用6招  大賺波段行情

撰寫: 龔招建 攝影: 張家禎

張捷曾任券商研究員及私募基金經理人，目前是專業投資人，在台股有 20 多年的實戰經驗，累計實地走訪了上千家上市櫃公司，持續建立及更新優質個股資料庫，擅長以法人眼光挖掘主流產業趨勢好股，外號是「產業隊長」，這些年透過波段投資台股賺價差，不到 40 歲就累積超過 5 千萬元資產，達到財務自由。

他以多年實戰經驗指出，買進股票波段投資有一個重要的前提，就是掌握產業及個股的基本面、營收獲利，最好是找出體質良好、月營收及獲利會連續成長的好公司，例如最近接獲大訂單、新產品開始出貨、產品報價調漲、產品組合改善或規格升級帶動毛利上升等，「由於股價通常會領先反映，如果投資人能夠從產業的源頭提前掌握這些訊息，成為贏家的機率就會大幅提升。」

張捷在成功大學 3 年級時參加校內證券研究社，開始接觸投資，歷經大賺 2 百萬元又倒賠的慘痛經驗，但他並沒有因此一蹶不振。為打好股票投資的基礎，他在大學畢業後當兵時考取了 7 張國內金融證照，之後念企管研究所（MBA），畢業後到遠東集團旗下亞東證券投顧擔任研究員，主要工作就是拜訪上市櫃公司、寫研究報告，因而磨出紮實的產業底子。

從對的產業趨勢挑選好股

以技術、籌碼決定買點

「13 年前我開始在券商擔任研究員，後來升任研究部電子組組長、基金經理人，不斷拜訪公司、參加法說會、寫研究報告，閱讀相關參考資料及報告，累積了大量資料，都存放在個人電腦裡，每個產業都有一個專屬資料夾。」張捷表示，若要把這些資料全部列印出來，每個資料夾要消耗上千張 A4 紙，一般人大概沒什麼耐心把它看完，但這正是他挖掘產業飆股的寶庫。

從研究員到基金經理人的歷練，讓張捷很早就建立一套有系統的選股流程，首先是由上而下（top down）篩選出趨勢向上、市場及研究機構預期未來成長動能較強的產業，再從中選出競爭力較強、成長動能較高的個股（bottom up），或是受惠中美貿易戰轉單等特殊題材股。

近幾年台股行情熱絡，5G、AI、電動車等科技股當道，半導體類股受惠大，也是市場主流，張捷就成功抓住多檔半導體股的大行情，例如聯電（2303）、光罩（2338）、立積（4968）、穩懋（3105）、群聯（8299）、旺宏（2337）、神盾（6462）、世芯（3661）等，平均持有約 3 個月，波段投資獲利通常有 3～5 成，也有超過 1 倍的。

今（2021）年第 2 季航運股、鋼鐵股飆漲，張捷也成功抓住大波段行情。他從產業供需角度出發，觀察兩個重大事件：長榮（2603）一艘超級貨櫃輪 3 月在埃及蘇伊士運河擱淺 6 天，造成嚴重塞港，使得貨櫃運力大減、運價上揚，長榮、陽明（2609）受惠大；4 月中國鋼鐵重鎮唐山宣布減產，有利台灣鋼價上揚及外銷成長，中鋼（2002）等鋼鐵股受惠。

「針對一檔個股，我習慣將可投入的資金分為 3 批；只要評估股價離目標價（預估年度 EPS 乘上市場給予的本益比）還有可能上漲 30%，就投入第 1 批資金，然後觀察技術面，等股價開始發動再加碼。」張捷表示，若看到有長紅 K 棒突破原本的整理平台，或者股價上漲到突破前波高點，就代表市場上有其他資金開始進駐，這時候就會加碼第 2、第 3 批資金。

買股票前做最好的準備

同時也做好最壞的打算

張捷強調，成長就是王道，股價創新高就是主流；趨勢對的時候，只會買貴，不會買錯。「當然，這也不表示買進的每一檔股票，百分百都能在買進之後快速上漲，也有些表現可能不如預期。因此，一定要做好資產配置，以及做好停損的準備。」

所謂資產配置，指的是不能將個人所有資金都投入股市，只能用閒置資金，也不能單押一檔個股，必須適度分散，例如 3～5 檔。至於停損，一般來說有兩種方式，其一是設定個人能承受的最大虧損金額，當虧損達到這個金額就賣出持股，其二是虧損達到某個百分比（依個人承受度調整，如 10%）就停損。

張捷表示，他個人最常使用的停損標準是「整體投資帳戶出現 10% 虧損」。

「如果整戶出現 10% 虧損，千萬記得停下來檢視有哪些部分出問題，思考一下產業與個股基本面、題材、籌碼、線型，看到底有哪些環節出現疏漏；千萬要尊重市場，賠錢一定有理由，例如可能是追高、錯估基本面，或是市場不認同。」

此外，張捷也會參考技術面，在股價跌破關鍵支撐點時（之後通常會迎來一波下跌），思考是否要停損。這些關鍵支撐點包括：跌破整理平台（代表股價整理時間會拉長，也可能是新一波跌勢的開始）、跌破前波低點（代表多頭趨勢可能改變）、跌破季線（代表個股的生命線）。

當前景氣可能已接近高峰

檢視手中持股汰弱留強

「只要季線一跌破，我通常先砍（股票）再說，寧可賣錯，不要留錯！」張捷強調，投資股票小虧就停損出場，隨時有機會換股翻本，若是賣錯了，可以再買回來，但如果是虧損慘重，要翻本就很困難，千萬要避免。「投資人常以持有成本、盈虧做為股票買賣決策的依據，該賣的時候捨不得賣，甚至還加碼攤平，這是很糟糕的危險行為！」

台股大盤近期相繼跌破月線、季線，許多原先強勢大漲的個股也紛紛從高檔重挫，張捷在第一時間就提醒學員要降低持股，留得青山在，不怕沒柴燒，「包括美國、中國近期的總經數據都有些不如預期，美中需求同步放緩，外銷為主的上市櫃公司營運成長也或多或少會放緩，當前景氣可能已接近高峰，投資人務必檢視手中持股，汰弱留強！」

張捷強調，投資人現階段最好能夠鎖定「營運成長動能相對明確，今年業績不錯，明年會更好的個股」，例如 USB 4 相關個股、高爐煉鋼廠中鋼（2002）；而本益比及股價淨值比偏低的特定營建股，也有波段投資價值，例如宏璟（2527）。

全文未完，完整內容請見《Money 錢》2021 年 9 月號第 168 期

來源：《Money 錢》168 期

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