居家防疫股拋售潮可撈便宜 券商喊買健身車廠Peloton

在 2020 年突破後，跑步機製造商 Peloton Interactive (PTON-US) 股價已較年初下跌了 30% 之多，MKM Partners 分析師 Rohit Kulkarni 認為是時候買進了。

Rohit Kulkarni 在 2019 年 10 月對該公司發布分析報告時，給予其股價「中立」評級，但在近期居家防疫股拋售潮中，該股已跌破其目標價 130 美元，週一他在報告將其評級調升至「買進」。

Kulkarni 指出調升評級的幾個因素，包括供應鏈改善、今年春末推出低價款跑步機、企業對企業 (BTB) 銷售的潛力、Peloton 的專用用戶網路，以及更好的風險回報設置。

去年 12 月，該公司簽署了一項協議，以 4.2 億美元的價格收購健身器材供應商 Precor。分析師指出，該交易將強化 Peloton 的製造能力。但他們也指出，Precor 的銷售大多來自商業客戶，例如健身房、飯店、大學和集合住宅社區。他們認為 Precor 的長期合作關係讓 Peloton 更容易打入這一類領域。

「此外，藉由去年宣布的翻新計畫和聚焦非健身車運動，尤其是重量訓練，該公司一直對當前價值主張做符合邏輯的擴張。」Kulkarni 補充。

Kulkarni 還指出，根據預測，從 2019 年 6 月到 2021 年 6 月，Peloton 的裝機量預計將提升至 4 倍，且 Peloton 的用戶流失率屬於產業最低水準 (即停止付費的訂閱戶比例)。

「我們相信 Peloton 在講師、音樂 / 媒體、社交功能方面的投資，其合併價值遠大於單看用戶流失率或每位用戶運動量等數字，該網路的價值比各個部份的總和還要大，且會持續大幅成長，遠大於網路規模成長的幅度。」

以華爾街預期來說，Kulkarni 寫道，共識預期該公司 6 月一季營收較去年成長 90%，但之後 9 月一季的成長會大幅下降。

｢我們相信，華爾街主張大眾接踵疫苗會對 Peloton 帶來巨大阻力，再有清楚的前景之前，我們預期 Peloton 將持續以較現行成長率折價的股價交易。」

Peloton 週一下跌 3.60% 至 101.35 美元，但盤後上漲 2.7%，報 104.09 美元。