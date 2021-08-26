醣聯搶攻70億美元骨鬆市場

文 / 理財周刊

根據國健署的資料統計，台灣 50 歲以上約有 22% 的男性以及 46% 的女性會罹患骨質疏鬆症。調研機構 GII 研究報告也指出，受人口老化影響，全球骨質疏鬆症治療藥市場 2020～2025 年的年複合成長率將達 5.3%，預估超過 2 億人受骨質疏鬆症所苦，市場規模超過 70 億美金。國內生技研發大廠台灣醣聯 (4168) 長期深耕癌症新藥與生物相似藥的研發，近期亦與日本三菱瓦斯化學簽訂骨質疏鬆症生物相似藥 SPD 合作協議，共同進行該項藥物臨床試驗。

一般而言，骨密度在 30 歲的時候會達高峰，40 歲之後開始減少；而且，在骨密度減少的同時，大多數的人是沒有感覺的，直到有骨折、骨裂… 等狀況時，才有所察覺。通常骨質疏鬆好發的位置在髖關節、腕骨及脊椎等患部，若不謹慎處理，髖關節骨折在一年內有高達 15～20％的死亡機率，不得不重視。

台灣醣聯長期深耕癌症新藥與生物相似藥，在癌症新藥部分，用於大腸癌、胃癌… 等 13 種癌症的抗癌抗體新藥 GNX-102 目前正在臨床試驗中；生物相似藥部分則是有用於治療黃斑部病變的 SEA 以及骨質疏鬆的 SPD。

日本三菱瓦斯化學成立於 1971 年，是一家具有 50 年歷史，日本三菱集團的子公司。台灣醣聯這次與日本三菱瓦斯化學共同合作的 SPD 已完成 1000 公升量產，並確認其品質與醣聯製造之 50 公升產品一致，且與原廠藥具有極高的相似度，未來若藥品順利上市，三菱瓦斯化學也將負責日本市場的藥品生產。

台灣醣聯董事長張東玄表示，由於生物相似藥與新藥相比因有開發時程短、成功率較高、投資金額較小等特性，因此近幾年龐大的商機受到全球生技大廠矚目；包括美國輝瑞、韓國三星、日本三菱瓦斯化學… 等大廠紛紛投入相關開發計畫。張東玄董事長進一步提到，在完成量產確認品質無虞後，接下來就要跟三菱瓦斯化學正式啟動全球臨床計畫，希望藉由這樣的強強合作，加快臨床速度，早日取得藥證上市。

來源：《理財周刊》1096 期

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