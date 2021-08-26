半島中秋添心意 邀家扶孩童共享中秋

文 / 理財周刊

喜迎中秋團圓佳節同時，半島精品店亦全心投入公益活動，邀請「家扶基金會」孩子們享用米其林星廚月餅，同時也能感受溫馨佳節氛圍，讓中秋佳節更顯新意與情意。

臨近中秋佳節，半島精品店月餅每年銷售都能屢創佳績，今年中秋月餅禮盒也已開始預售。今年半島更為旗下招牌月餅增添新意，「星廚月餅禮盒」內有紅棗黑棗蓮蓉、核桃無花果奶黃月餅，可同時享受兩款米其林星廚精心構思的新口味月餅；還有兩款特色禮盒，其一是「七星伴月禮盒」， 匯集經典與創新口味，與傳統雙黃白蓮蓉月餅互相輝映，寓意著團團圓圓。另一種特色禮盒是「名茶奶黃月餅禮盒」盛載四款極受歡迎的半島名茶口味，茶香渾然天成。每款月餅禮盒不管在寓意、口味上都滿載心意，絕對是中秋團圓與親朋共享之經典逸品。

自 1986 年，半島迷你奶黃月餅於傳統蛋黃蓮蓉月餅以外開創新風，至今已晉身深受歡迎中秋禮品之列。 目前半島月餅官網與粉絲專頁，皆可獲得更多產品與相關月餅訂購資訊。如想親臨選購，也可至半島酒店旗下半島精品各百貨門市，新光三越台北信義新天地 A4 館、太平洋崇光百貨 SOGO 忠孝館、台中大遠百 Top City 店、新光三越台中中港店、高雄漢神百貨本館。

半島精品店台灣官網：www.peninsulaboutique.com/tw

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來源：《理財周刊》1096 期

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