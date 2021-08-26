中國需求急凍Q2手機出貨季減逾1成 下半年回溫

據研調機構 DIGITIMES Research 最新統計，中國智慧型手機需求急凍、海外市場受到疫情影響，今年第二季出貨量 1.6 億支，季減 16.4%、年減 3.2%，不過預期下半年出貨量將會回溫，估較上半年成長近 8%。

DIGITIMES Research 表示，中國手機市場下半年進入消費性電子旺季、部分物料缺口略為收斂，以及海外市場寄望疫情受有效控制，預期第四季出貨量表現可期，整體下半年出貨量有望較上半年成長 7.9%。

DIGITIMES Research 認為，小米、Oppo、Vivo、傳音仍將站穩出貨量前 4 名，榮耀靠著高階機種、來勢洶洶，預估出貨有機會超越聯想，奪得市占第 5 的位置。

觀察第二季中國手機品牌出貨表現，小米、Oppo 及 Vivo 等 3 家業者，總出貨合計 1.03 億支，占整體中國手機品牌出貨比重 64.6%，較首季比重 67.5% 降低；而華為第二季出貨量首度跌破千萬支。

其他手機品牌方面，從華為分拆的榮耀，第二季初銷售低迷，直到主力中高階榮耀 50 系列推出後，重獲市場關注，單季出貨較首季小幅成長，但成長不如預期；傳音雖然受到印度等市場疫情打擊，但產品定位在入門款，出貨量未明顯減弱。

DIGITIMES Research 指出，聯想主力市場在北美，除可避開亞洲亞洲需求逆風外，又受惠 LG 退出智慧型手機市場，單季出貨量超車華為，爬升至第 5 名。