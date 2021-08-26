國泰證首創小額債券App 百檔海外債券投資門檻僅2000美元起

鉅亨網記者王莞甯 台北 2021年8月26號9點41分

為持續擴大小資投資服務，國泰證最新宣布首創「小額債券 App」，協助投資人可輕鬆快速自 100 檔的海外債券商品中，跨條件篩選出適合個人的理想債券標的，最低僅需 2000 美元起即可申購。

目前市面上海外債券的最低投資門檻 10 萬美元起跳，對小額投資人而言門檻相當高，國泰證認為，如同零股交易和定期定額投資，債券也應該進入「碎片化」投資時代，投資人透過小額資金分批買進海外債券，可分散投資標的過於集中的風險，平衡資產配置，並開始享有固定配息的穩健收益。

小額債券 App 上共提供 100 檔投資等級在 BBB 以上的海外債券商品，標的涵蓋短、中、長期的公司債、金融債和超國際債等，並將 Apple、Amazon、Disney、Google、Microsoft 和 Walmart 等知名企業皆囊括其中，美元或新台幣皆可投資。

同時，小額債券 App 免費提供投資人可透過「計息方式」、「票面利率」、「配息頻率」、「距到期年」和「最低交易單位」等 9 項不同篩選條件，快速交叉篩選出適合個人的理想投資標的，並可依個人偏好選擇不同的報價排列方式，透過簡潔易懂的下單介面迅速完成交易委託，快速掌握個人的「成交紀錄」、「庫存損益」和「配息紀錄」等帳務相關細節。

國泰證強調，繼推出台股定期定額和美股定期定股等「碎片化」金融商品獲得市場好評後，小額債券 App 為個人的資產配置增添多樣化選擇，有利於促進普惠金融發展，朝向實現全民共榮的理念邁進。